Синоптики предупредили жителей ХМАО о метелях и снегопадах

В ХМАО ожидается метель с порывами до 17 м/с и снегопад Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ХМАО ожидается сильный снег и метель с порывами ветра до 17 м/с в течение нескольких дней. Об этом рассказали специалисты Гидрометцентра ХМАО.

«По всей территории пройдет небольшой и умеренный снег, местами по западным районам сильный снег. В отдельных районах метель. Ветер, местами порывы 15-17 м/с», — сказано в сообщении Гидрометцентра. По прогнозу специалистов такая погода продержится до 24 декабря.

В пресс-службе МЧС добавили, что речь идет в основном о Белоярском, Березовском, Октябрьском, Советском, Кондинском и Ханты-Мансийском районах. «Ожидаются неблагоприятные гидрометеорологические явления. Будьте внимательны», — заключили спасатели.

Ранее URA.RU писало, что синоптики составили предварительный прогноз погоды на Новый год в ХМАО. Согласно усредненным многолетним данным, температура воздуха составит порядка 15-20 градусов ниже нуля.