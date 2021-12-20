20 декабря 2021
19 декабря 2021
18 декабря 2021

Синоптики предупредили жителей ХМАО о метелях и снегопадах

© Служба новостей «URA.RU»
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Метель. Курган, снег, непогода, метель, плохая погода, плохая видимость, дорога, пешеход, порывистый ветер
В ХМАО ожидается метель с порывами до 17 м/с и снегопад Фото:

В ХМАО ожидается сильный снег и метель с порывами ветра до 17 м/с в течение нескольких дней. Об этом рассказали специалисты Гидрометцентра ХМАО.

«По всей территории пройдет небольшой и умеренный снег, местами по западным районам сильный снег. В отдельных районах метель. Ветер, местами порывы 15-17 м/с», — сказано в сообщении Гидрометцентра. По прогнозу специалистов такая погода продержится до 24 декабря.

В пресс-службе МЧС добавили, что речь идет в основном о Белоярском, Березовском, Октябрьском, Советском, Кондинском и Ханты-Мансийском районах. «Ожидаются неблагоприятные гидрометеорологические явления. Будьте внимательны», — заключили спасатели.

Ранее URA.RU писало, что синоптики составили предварительный прогноз погоды на Новый год в ХМАО. Согласно усредненным многолетним данным, температура воздуха составит порядка 15-20 градусов ниже нуля.

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В ХМАО ожидается сильный снег и метель с порывами ветра до 17 м/с в течение нескольких дней. Об этом рассказали специалисты Гидрометцентра ХМАО. «По всей территории пройдет небольшой и умеренный снег, местами по западным районам сильный снег. В отдельных районах метель. Ветер, местами порывы 15-17 м/с», — сказано в сообщении Гидрометцентра. По прогнозу специалистов такая погода продержится до 24 декабря. В пресс-службе МЧС добавили, что речь идет в основном о Белоярском, Березовском, Октябрьском, Советском, Кондинском и Ханты-Мансийском районах. «Ожидаются неблагоприятные гидрометеорологические явления. Будьте внимательны», — заключили спасатели. Ранее URA.RU писало, что синоптики составили предварительный прогноз погоды на Новый год в ХМАО. Согласно усредненным многолетним данным, температура воздуха составит порядка 15-20 градусов ниже нуля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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