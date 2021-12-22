Челябинского фельдшера обвинили в хищении выплат за COVID

Медик скорой помощи занималась приписками (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области фельдшер скорой помощи из Усть-Катава похитила выплаты, которые предназначались за работу с COVID-пациентами. Как следует из базы судебных дел, медик занималась приписками, чтобы получить социальные выплаты.

«Фельдшер похитила денежные средства путем предоставления заведомо недостоверных сведений. Работник скорой помощи внесла в журнал ложные данные, которые позволили ей воспользоваться социальной выплатой за оказание медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией. Обвиняемая использовала свое служебное положение», — говорится в судебных документах.

В ходе проверки медицинские отчеты были изъяты полицией, которая обнаружила недостоверные сведения. Действия фельдшера нанесли ущерб бюджету почти на 13 тысяч рублей.

В лечебном учреждении отказались комментировать произошедшее с их коллегой. Источник URA.RU заявил, что фельдшер подписывала документы, поскольку руководство требовало выполнения плана по работе с коронавирусными пациентами. Инсайдер отмечает, что другие сотрудники скорой помощи теперь опасаются, что тоже могут попасть под суд. Сама участница уголовного дела сообщила URA.RU, что она тяжело перенесла судебное разбирательство и по этой причине отказывается обсуждать эту тему.

Суд установил, что женщина действовала из корыстных побуждений, но она раскаялась и признала свою вину. Учитывая положительные характеристики фельдшера, вместо реального срока заключения суд назначил ей наказание в виде лишения свободы условно сроком в один год.

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