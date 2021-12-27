Утвержденный оборонный бюджет США на 2022 год, предусматривающий средства на сдерживание России, не предполагает введение санкций против «Северного потока -2». Об этом сообщили в администрации Байдена.
«Документ подписан в качестве закона», — передает передает The Hill слова представителей администрации американского лидера. Известно, что оборонный бюджет составляет 768 миллиардов долларов ассигнований.
В документе нет ни слова о санкциях против российского газопровода СП-2. Соответствующие поправки были подписаны палатой представителей еще в сентябре. После этого документ начали рассматривать в сенате, однако его не утвердили из-за возникших разногласий между республиканцами и демократами.
Сенаторы США 14 января 2022 года проголосуют, вводить ли санкции против газопровода «Северный поток — 2». Для окончательного введения ограничений потребуется 60 голосов.
Утвержденный оборонный бюджет США на 2022 год, предусматривающий средства на сдерживание России, не предполагает введение санкций против «Северного потока -2». Об этом сообщили в администрации Байдена. «Документ подписан в качестве закона», — передает передает The Hill слова представителей администрации американского лидера. Известно, что оборонный бюджет составляет 768 миллиардов долларов ассигнований. В документе нет ни слова о санкциях против российского газопровода СП-2. Соответствующие поправки были подписаны палатой представителей еще в сентябре. После этого документ начали рассматривать в сенате, однако его не утвердили из-за возникших разногласий между республиканцами и демократами. Сенаторы США 14 января 2022 года проголосуют, вводить ли санкции против газопровода «Северный поток — 2». Для окончательного введения ограничений потребуется 60 голосов.