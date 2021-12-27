27 декабря 2021

Байден утвердил оборонный бюджет США. Санкций против «Северного потока — 2» там нет

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Джо Байден, байден джо
Байден не включил санкции против «Северного потока—2» в оборонный бюджет страны Фото:
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«Северный поток — 2»

Утвержденный оборонный бюджет США на 2022 год, предусматривающий средства на сдерживание России, не предполагает введение санкций против «Северного потока -2». Об этом сообщили в администрации Байдена.

«Документ подписан в качестве закона», — передает передает The Hill слова представителей администрации американского лидера. Известно, что оборонный бюджет составляет 768 миллиардов долларов ассигнований.

В документе нет ни слова о санкциях против российского газопровода СП-2. Соответствующие поправки были подписаны палатой представителей еще в сентябре. После этого документ начали рассматривать в сенате, однако его не утвердили из-за возникших разногласий между республиканцами и демократами.

Сенаторы США 14 января 2022 года проголосуют, вводить ли санкции против газопровода «Северный поток — 2». Для окончательного введения ограничений потребуется 60 голосов.

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Утвержденный оборонный бюджет США на 2022 год, предусматривающий средства на сдерживание России, не предполагает введение санкций против «Северного потока -2». Об этом сообщили в администрации Байдена. «Документ подписан в качестве закона», — передает передает The Hill слова представителей администрации американского лидера. Известно, что оборонный бюджет составляет 768 миллиардов долларов ассигнований. В документе нет ни слова о санкциях против российского газопровода СП-2. Соответствующие поправки были подписаны палатой представителей еще в сентябре. После этого документ начали рассматривать в сенате, однако его не утвердили из-за возникших разногласий между республиканцами и демократами. Сенаторы США 14 января 2022 года проголосуют, вводить ли санкции против газопровода «Северный поток — 2». Для окончательного введения ограничений потребуется 60 голосов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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