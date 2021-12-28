Читатели Daily Mail считают, что Владимир Путин обоснованно требует ответов по гарантиям безопасности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин законно требует от США и НАТО ответа по гарантиям безопасности, так как Альянс уже не раз нарушал свои обязательства. Об этом пишут читатели британской газеты Daily Mail.

«Москва сегодня заявила, что мир близок к повторению кубинского ракетного кризиса. Только уже на Украине, если Запад не выполнит требования безопасности России здесь и сейчас», — пишет Daily Mail.

«В чем, в чем, а тут Путин прав. Вспомните распад СССР и его сделку с НАТО. Это альянс нарушил свои обязательства», — пишет читатель «Hello100». «Путин всего лишь поступает как США. Это США в свое время пригрозили войной, лишь бы Советы убрались подальше от Кубы», — отметил читатель Swissinlondon. «Логика Путина как раз ясна: он не хочет чужих ракет у себя на пороге. США бы такого тоже не допустили, поменяйся они вдруг местами», — рассуждает пользователь «Johnnyd». «Путин на сегодняшний день явно самый мудрый лидер в мире», — считает читатель «Eminent Scientist». «Путин не виноват. Если посмотрите на события вокруг той же Украины, это целиком и полностью вина идиотов из Вашингтона. Россия не хочет вторгаться на Украину, но США просто мечтают, чтобы Россия так и сделала», — пишет читатель «BowDownAndKissDeRing».

Ранее Министерство иностранных дел РФ передало в США пакет документов по гарантиям безопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия хочет как можно быстрее получит ответ по своим предложениям, пишет «Национальная служба новостей». Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что переговоры по безопасности между Россией и США могут пройти после новогодних праздников, пишет RT.

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