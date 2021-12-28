В Перми все трамваи с 10 января останутся без кондукторов

Оплачивать проезд нужно сразу заходя в салон транспорта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После новогодних праздников к системе бескондукторной оплаты в Перми присоединятся еще несколько трамвайных и автобусных маршрутов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

«К системе присоединятся автобусы №3, №10 и №45, а также трамваи №2, №5, №7, №11 и №12. Таким образом, все трамвайные маршруты перейдут на бескондукторную систему оплаты проезда», — пояснили в ведомстве, сообщение опубликовано на сайте мэрии.

Также, до конца января власти планируют внедрить бескондукторную оплату проезда на автобусных маршрутах №1, №6, №15, №20, № 32, №36, №50, №55, №60 и №77.

В связи с этим на маршрутах увеличится количество контролеров, поэтому дептранс рекомендует оплачивать проезд сразу же после входа в автобус или трамвай, чтобы избежать штрафа. Пассажирам, оплачивающим проезд наличными средствами, рекомендуют заходить в первую дверь и оплачивать проезд водителю.

После праздников пермяков также ожидает новая стоимость разовой поездки — ее подняли до 33 рублей. А пересадки перестанут быть бесплатными для всех. Они сохранятся в виде отдельного тарифного плана и будут доступны на безлимитных проездных без доплаты. Для пассажиров, использующих транспортную карту в режиме «Электронный кошелек», стоимость пересадки составит 17 рублей.

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