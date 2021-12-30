Мэра Томска приговорили к двум годам колонии

30 декабря 2021 в 14:55 Размер текста - 17 +

Ивана Кляйна обвинили в незаконном предпринимательстве (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэра Томска Ивана Кляйна приговорили к двум годам колонии за злоупотребление полномочиями и незаконное предпринимательство. Решение вынес Советский районный суд Томска. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) РФ. «Советский районный суд Томска признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых деяний и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Он лишен права занимать определенные должности сроком на три года», — указано на сайте СК. Его обвинили в совершении двух эпизодов преступлений по ч.2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления) и ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности). Мэра Томска задержали в прошлом году. По версии следствия, Кляйн с июня 2016 года по май 2017 года злоупотребил должностными полномочиями. Он являлся акционером «Томского пива» и дал незаконное указание сотрудникам администрации города, действуя в интересах предприятия. В 2015 году он незаконно поручил сотрудникам администрации предоставить своей дочери земельный участок без проведения торгов. Между администрацией и дочерью мэра заключили договор купли-продажи. Также Кляйн передал пакет акций «Томского пива» своей жене, что нарушает законодательство. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Мэра Томска Ивана Кляйна приговорили к двум годам колонии за злоупотребление полномочиями и незаконное предпринимательство. Решение вынес Советский районный суд Томска. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) РФ. «Советский районный суд Томска признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых деяний и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Он лишен права занимать определенные должности сроком на три года», — указано на сайте СК. Его обвинили в совершении двух эпизодов преступлений по ч.2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления) и ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности). Мэра Томска задержали в прошлом году. По версии следствия, Кляйн с июня 2016 года по май 2017 года злоупотребил должностными полномочиями. Он являлся акционером «Томского пива» и дал незаконное указание сотрудникам администрации города, действуя в интересах предприятия. В 2015 году он незаконно поручил сотрудникам администрации предоставить своей дочери земельный участок без проведения торгов. Между администрацией и дочерью мэра заключили договор купли-продажи. Также Кляйн передал пакет акций «Томского пива» своей жене, что нарушает законодательство.