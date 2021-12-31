Путин наградил мэра Ханты-Мансийска

Максим Ряшин получил орден «За заслуги перед отечеством II степени» Фото: Алексей Григорьев © URA.RU

Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин награжден орденом «За заслуги перед отечеством II степени». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Наградить Максима Ряшина медалью ордена «За заслуги перед отечеством II степени», — сказано в указе президента. Он размещен на официальном интернет-сайте правовой информации.

Орден «За заслуги перед отечеством» также получили московские врачи. Путин наградил их за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга.