31 декабря 2021
30 декабря 2021
29 декабря 2021
28 декабря 2021

Путин наградил мэра Ханты-Мансийска

© Служба новостей «URA.RU»
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Ряшин Максим, глава администрации. Василий Филипенко, глава города. Ханты-Мансийск, ряшин максим
Максим Ряшин получил орден «За заслуги перед отечеством II степени» Фото:

Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин награжден орденом «За заслуги перед отечеством II степени». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Наградить Максима Ряшина медалью ордена «За заслуги перед отечеством II степени», — сказано в указе президента. Он размещен на официальном интернет-сайте правовой информации.

Орден «За заслуги перед отечеством» также получили московские врачи. Путин наградил их за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга.

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Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин награжден орденом «За заслуги перед отечеством II степени». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «Наградить Максима Ряшина медалью ордена «За заслуги перед отечеством II степени», — сказано в указе президента. Он размещен на официальном интернет-сайте правовой информации. Орден «За заслуги перед отечеством» также получили московские врачи. Путин наградил их за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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