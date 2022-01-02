В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности

«Желтый» уровень погодной опасности в Москве и области продлится до 4 января Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Москве и Подмосковье был продлен «желтый» уровень интенсивности опасных погодных явлений. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Москве и Московской области до 4 января продолжает длиться «желтый» уровень погодной опасности. Гидрометцентр предупреждает о сильных порывах ветра до 15 метров в секунду и гололедице.

Ранее сообщалось, что 29 декабря в Москве ввели «желтый» уровень погодной опасности, передает телеканал 360. Затем Гидрометцентр продлил его до 2 января, пишет RT. В столичных аэропортах задержали и отменили 70 рейсов. 31 декабря в Москве были задержаны сотни авиарейсов.