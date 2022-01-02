02 января 2022

В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности

© Служба новостей «URA.RU»
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«Желтый» уровень погодной опасности в Москве и области продлится до 4 января Фото:

В Москве и Подмосковье был продлен «желтый» уровень интенсивности опасных погодных явлений. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Москве и Московской области до 4 января продолжает длиться «желтый» уровень погодной опасности. Гидрометцентр предупреждает о сильных порывах ветра до 15 метров в секунду и гололедице.

Ранее сообщалось, что 29 декабря в Москве ввели «желтый» уровень погодной опасности, передает телеканал 360. Затем Гидрометцентр продлил его до 2 января, пишет RT. В столичных аэропортах задержали и отменили 70 рейсов. 31 декабря в Москве были задержаны сотни авиарейсов.

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В Москве и Подмосковье был продлен «желтый» уровень интенсивности опасных погодных явлений. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России. В Москве и Московской области до 4 января продолжает длиться «желтый» уровень погодной опасности. Гидрометцентр предупреждает о сильных порывах ветра до 15 метров в секунду и гололедице. Ранее сообщалось, что 29 декабря в Москве ввели «желтый» уровень погодной опасности, передает телеканал 360. Затем Гидрометцентр продлил его до 2 января, пишет RT. В столичных аэропортах задержали и отменили 70 рейсов. 31 декабря в Москве были задержаны сотни авиарейсов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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