В аэропортах Москвы задержали и отменили 70 рейсов

В трех московских аэропортах отменили 41 рейс, еще 29 задержали. Причины задержек и отмен не уточняются.
По данным сервиса «Яндекс.Расписание», в аэропорту Шереметьево отменены 36 авиарейсов и 13 задержаны. В Домодедово отменили два рейса и задержали 11, а во Внуково отменили три и задержали пять рейсов.
Ранее URA.RU сообщало, что 31 декабря в Москве задержали сотни рейсов. С 29 до 30 декабря в столице был введен «желтый» уровень погодной опасности, пишет телеканал 360. Позже Гидрометцентр продлил «желтый» уровень до 2 января, передает RT.
В трех московских аэропортах отменили 41 рейс, еще 29 задержали. Причины задержек и отмен не уточняются. По данным сервиса «Яндекс.Расписание», в аэропорту Шереметьево отменены 36 авиарейсов и 13 задержаны. В Домодедово отменили два рейса и задержали 11, а во Внуково отменили три и задержали пять рейсов. Ранее URA.RU сообщало, что 31 декабря в Москве задержали сотни рейсов. С 29 до 30 декабря в столице был введен «желтый» уровень погодной опасности, пишет телеканал 360. Позже Гидрометцентр продлил «желтый» уровень до 2 января, передает RT.