01 января 2022

В аэропортах Москвы задержали и отменили 70 рейсов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Шереметьево, терминал
В Шереметьево отменены 36 рейсов и 13 задержаны Фото:

В трех московских аэропортах отменили 41 рейс, еще 29 задержали. Причины задержек и отмен не уточняются.

По данным сервиса «Яндекс.Расписание», в аэропорту Шереметьево отменены 36 авиарейсов и 13 задержаны. В Домодедово отменили два рейса и задержали 11, а во Внуково отменили три и задержали пять рейсов.

Ранее URA.RU сообщало, что 31 декабря в Москве задержали сотни рейсов. С 29 до 30 декабря в столице был введен «желтый» уровень погодной опасности, пишет телеканал 360. Позже Гидрометцентр продлил «желтый» уровень до 2 января, передает RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В трех московских аэропортах отменили 41 рейс, еще 29 задержали. Причины задержек и отмен не уточняются. По данным сервиса «Яндекс.Расписание», в аэропорту Шереметьево отменены 36 авиарейсов и 13 задержаны. В Домодедово отменили два рейса и задержали 11, а во Внуково отменили три и задержали пять рейсов. Ранее URA.RU сообщало, что 31 декабря в Москве задержали сотни рейсов. С 29 до 30 декабря в столице был введен «желтый» уровень погодной опасности, пишет телеканал 360. Позже Гидрометцентр продлил «желтый» уровень до 2 января, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...