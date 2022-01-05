Baza: Россия готовится к переброске военных в Казахстан

06 января 2022 в 03:33 Размер текста - 17 +

Россия начала подготовку к отправке миротворцев в Казахстан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Россия начала подготовку к отправке своих миротворцев в Казахстан. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. «Авиаполк на военном аэродроме под Оренбургом ведут в боевую готовность. Оттуда же в Казахстан собираются отправить спецборт. Кроме того, по предварительным данным, в соседнюю республику может перебросить 11-ю отдельную гвардейскую инженерную бригаду, которая дислоцируется в городе Каменск-Шахтинский», — говорится в сообщении. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ за военной помощью в преодолении «террористической угрозы». В ОДКБ входят Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников отметил, что РФ как член Организации договора о коллективной безопасности обязана отреагировать на обращение Токаева. Позже премьер-министр Армении, председатель ОДКБ Никол Пашинян сообщил, что Организация направит миротворческие силы в Казахстан, чтобы стабилизировать обстановку в стране. Массовые протесты в Казахстане начались после новогодних праздников по причине роста цен на бензин. Жители добились того, что цена на топливо снизилась с 120 до 50 тенге, однако беспорядки не прекратились. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия начала подготовку к отправке своих миротворцев в Казахстан. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. «Авиаполк на военном аэродроме под Оренбургом ведут в боевую готовность. Оттуда же в Казахстан собираются отправить спецборт. Кроме того, по предварительным данным, в соседнюю республику может перебросить 11-ю отдельную гвардейскую инженерную бригаду, которая дислоцируется в городе Каменск-Шахтинский», — говорится в сообщении. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ за военной помощью в преодолении «террористической угрозы». В ОДКБ входят Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников отметил, что РФ как член Организации договора о коллективной безопасности обязана отреагировать на обращение Токаева. Позже премьер-министр Армении, председатель ОДКБ Никол Пашинян сообщил, что Организация направит миротворческие силы в Казахстан, чтобы стабилизировать обстановку в стране. Массовые протесты в Казахстане начались после новогодних праздников по причине роста цен на бензин. Жители добились того, что цена на топливо снизилась с 120 до 50 тенге, однако беспорядки не прекратились.