Врачи нашли продукт, убивающий раковые клетки

06 января 2022 в 10:39 Размер текста - 17 +

Куркумин способен убивать раковые клетки Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Куркуму можно использовать в качестве альтернативного средства для лечения онкологии, она содержит большое число антиоксидантов. Об этом рассказали в британской благотворительной организации по исследованию рака Cancer Research. Куркумин, который является активным ингредиентом куркумы, помогает снизить риск появления рака и останавливает рост опухоли, если его назначают вместе с другими лекарствами. «Существуют доказательства того, что содержащееся в куркуме вещество куркумин в определенных случаях убивает раковые клетки. Лабораторные исследования показывают, что куркумин оказывает противораковое воздействие на опухолевые клетки», — сообщили в благотворительной организации по исследованию рака Cancer Research Великобритании, передает Daily Express. Исследования показали, что в странах, где широко добавляют куркуму в пищу, ниже заболеваемость раком. Ранее стало известно, что у переболевших коронавирусом есть риск развития рака. У них онкология может развиться в легких и желудочно-кишечном тракте, рассказала URA.RU сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина. По ее словам, коронавирус может стать начальным этапом развития онкологии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Куркуму можно использовать в качестве альтернативного средства для лечения онкологии, она содержит большое число антиоксидантов. Об этом рассказали в британской благотворительной организации по исследованию рака Cancer Research. Куркумин, который является активным ингредиентом куркумы, помогает снизить риск появления рака и останавливает рост опухоли, если его назначают вместе с другими лекарствами. «Существуют доказательства того, что содержащееся в куркуме вещество куркумин в определенных случаях убивает раковые клетки. Лабораторные исследования показывают, что куркумин оказывает противораковое воздействие на опухолевые клетки», — сообщили в благотворительной организации по исследованию рака Cancer Research Великобритании, передает Daily Express. Исследования показали, что в странах, где широко добавляют куркуму в пищу, ниже заболеваемость раком. Ранее стало известно, что у переболевших коронавирусом есть риск развития рака. У них онкология может развиться в легких и желудочно-кишечном тракте, рассказала URA.RU сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина. По ее словам, коронавирус может стать начальным этапом развития онкологии.