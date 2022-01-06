Врачи нашли продукт, убивающий раковые клетки

Куркуму можно использовать в качестве альтернативного средства для лечения онкологии, она содержит большое число антиоксидантов. Об этом рассказали в британской благотворительной организации по исследованию рака Cancer Research. Куркумин, который является активным ингредиентом куркумы, помогает снизить риск появления рака и останавливает рост опухоли, если его назначают вместе с другими лекарствами.
«Существуют доказательства того, что содержащееся в куркуме вещество куркумин в определенных случаях убивает раковые клетки. Лабораторные исследования показывают, что куркумин оказывает противораковое воздействие на опухолевые клетки», — сообщили в благотворительной организации по исследованию рака Cancer Research Великобритании, передает Daily Express. Исследования показали, что в странах, где широко добавляют куркуму в пищу, ниже заболеваемость раком.
Ранее стало известно, что у переболевших коронавирусом есть риск развития рака. У них онкология может развиться в легких и желудочно-кишечном тракте, рассказала URA.RU сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина. По ее словам, коронавирус может стать начальным этапом развития онкологии.
Куркуму можно использовать в качестве альтернативного средства для лечения онкологии, она содержит большое число антиоксидантов. Об этом рассказали в британской благотворительной организации по исследованию рака Cancer Research. Куркумин, который является активным ингредиентом куркумы, помогает снизить риск появления рака и останавливает рост опухоли, если его назначают вместе с другими лекарствами. «Существуют доказательства того, что содержащееся в куркуме вещество куркумин в определенных случаях убивает раковые клетки. Лабораторные исследования показывают, что куркумин оказывает противораковое воздействие на опухолевые клетки», — сообщили в благотворительной организации по исследованию рака Cancer Research Великобритании, передает Daily Express. Исследования показали, что в странах, где широко добавляют куркуму в пищу, ниже заболеваемость раком. Ранее стало известно, что у переболевших коронавирусом есть риск развития рака. У них онкология может развиться в легких и желудочно-кишечном тракте, рассказала URA.RU сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина. По ее словам, коронавирус может стать начальным этапом развития онкологии.