МИД РФ: среди пострадавших в беспорядках в Казахстане нет россиян

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Несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. Москва, митинг, полиция, протест, омон
В Казахстане продолжаются массовые беспорядки Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

На данный момент нет информации о том, что граждане России пострадали во время протестов в Казахстане. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

«По имеющейся на данный момент информации, пострадавших среди граждан Российской Федерации нет. Угроз в адрес российских загранучреждений, а также российским гражданам, находящимся в соответствующих консульских округах, не поступало. Обстановка вокруг наших дипломатических и консульских миссий остается спокойной», — передает РИА «Новости» сообщение МИДа.

Протесты в Казахстане начались второго января из-за повышения цен на сжиженный газ. В результате беспорядков погибло 18 сотрудников правоохранительных органов. В ходе протестов от огнестрельных ранений также погибли два ребенка. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура по погибшим в ходе беспорядков, пишет агентство Nation News. Он также призвал страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ввести миротворцев для стабилизации ситуации. Российский ученый-востоковед, политолог Евгений Сатановский отметил, что за протестами в Казахстане стоят профессиональные группировки боевиков-исламистов.

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На данный момент нет информации о том, что граждане России пострадали во время протестов в Казахстане. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ. «По имеющейся на данный момент информации, пострадавших среди граждан Российской Федерации нет. Угроз в адрес российских загранучреждений, а также российским гражданам, находящимся в соответствующих консульских округах, не поступало. Обстановка вокруг наших дипломатических и консульских миссий остается спокойной», — передает РИА «Новости» сообщение МИДа. Протесты в Казахстане начались второго января из-за повышения цен на сжиженный газ. В результате беспорядков погибло 18 сотрудников правоохранительных органов. В ходе протестов от огнестрельных ранений также погибли два ребенка. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура по погибшим в ходе беспорядков, пишет агентство Nation News. Он также призвал страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ввести миротворцев для стабилизации ситуации. Российский ученый-востоковед, политолог Евгений Сатановский отметил, что за протестами в Казахстане стоят профессиональные группировки боевиков-исламистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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