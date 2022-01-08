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31 декабря 2021
30 декабря 2021

В пермском Театре-Театре приостановили продажу билетов

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей и Ирина Текслер посетили Молодёжный театр. Челябинск, кресла, театр, диван
Театр-Театр переходит на новую билетную систему Фото:

В ближайшие 3-5 дней будет невозможно приобрести билеты на спектакли пермского академического Театра-Театра. Причиной стал переход на новую билетную систему, объяснили в учреждении.

«В связи с переходом на другую билетную систему с 10 января в течение 3—5 дней продажа билетов на мероприятия Театра-Театра на нашем сайте, в кассе Театра-Театра и в Городских зрелищных кассах приостановлена. Просим вас немного повременить с покупкой и приносим извинения за возможные неудобства», — сообщается в группе театра в соцсети «ВКонтакте».

О времени старта продаж в театре обещают сообщить отдельно. Ближайший спектакль запланирован на 21 января. Это будет мюзикл «Три товарища».

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В ближайшие 3-5 дней будет невозможно приобрести билеты на спектакли пермского академического Театра-Театра. Причиной стал переход на новую билетную систему, объяснили в учреждении. «В связи с переходом на другую билетную систему с 10 января в течение 3—5 дней продажа билетов на мероприятия Театра-Театра на нашем сайте, в кассе Театра-Театра и в Городских зрелищных кассах приостановлена. Просим вас немного повременить с покупкой и приносим извинения за возможные неудобства», — сообщается в группе театра в соцсети «ВКонтакте». О времени старта продаж в театре обещают сообщить отдельно. Ближайший спектакль запланирован на 21 января. Это будет мюзикл «Три товарища».
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© Служба новостей «URA.RU»
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