10 января 2022
08 января 2022
07 января 2022
06 января 2022

Пермский минздрав подтвердил начало вакцинации подростков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация. Тюмень, прививка, шприц, вакцина, резиновые перчатки, вакцинация, руки в перчатках, коронавирус, covid, ковид, спутник v, синие перчатки
Вакцинировать детей обещают на добровольной основе Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В министерстве здравоохранения Пермского края официально подтвердили начало прививочной кампании против коронавируса среди подростков от 12 до 17 лет. В ведомстве уже определились с необходимым количеством вакцины.

«Министерством здравоохранения Пермского края определена потребность в вакцинации против коронавирусной инфекции, которая будет проводиться в текущем году в школах. Иммунизация от COVID-19 будет осуществляться добровольно при наличии письменного заявления одного из родителей (или иного законного представителя)», — сообщается на сайте регионального правительства со ссылкой на главного эпидемиолога минздрава края Вадислава Семерикова.

Семериков отмечает, что заболеваемость COVID-19 среди детей в 2021 году выросла в 10 раз. Для иммунизации будет использоваться вакцина «Спутник-М» с уменьшенным содержанием антигена. Ранее URA.RU рассказывало, что к вакцинации подростков в Прикамье должны приступить в начале февраля. Всего планируется привить 32 тысячи детей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В министерстве здравоохранения Пермского края официально подтвердили начало прививочной кампании против коронавируса среди подростков от 12 до 17 лет. В ведомстве уже определились с необходимым количеством вакцины. «Министерством здравоохранения Пермского края определена потребность в вакцинации против коронавирусной инфекции, которая будет проводиться в текущем году в школах. Иммунизация от COVID-19 будет осуществляться добровольно при наличии письменного заявления одного из родителей (или иного законного представителя)», — сообщается на сайте регионального правительства со ссылкой на главного эпидемиолога минздрава края Вадислава Семерикова. Семериков отмечает, что заболеваемость COVID-19 среди детей в 2021 году выросла в 10 раз. Для иммунизации будет использоваться вакцина «Спутник-М» с уменьшенным содержанием антигена. Ранее URA.RU рассказывало, что к вакцинации подростков в Прикамье должны приступить в начале февраля. Всего планируется привить 32 тысячи детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...