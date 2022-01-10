Пермский минздрав подтвердил начало вакцинации подростков

Вакцинировать детей обещают на добровольной основе Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В министерстве здравоохранения Пермского края официально подтвердили начало прививочной кампании против коронавируса среди подростков от 12 до 17 лет. В ведомстве уже определились с необходимым количеством вакцины.

«Министерством здравоохранения Пермского края определена потребность в вакцинации против коронавирусной инфекции, которая будет проводиться в текущем году в школах. Иммунизация от COVID-19 будет осуществляться добровольно при наличии письменного заявления одного из родителей (или иного законного представителя)», — сообщается на сайте регионального правительства со ссылкой на главного эпидемиолога минздрава края Вадислава Семерикова.

Семериков отмечает, что заболеваемость COVID-19 среди детей в 2021 году выросла в 10 раз. Для иммунизации будет использоваться вакцина «Спутник-М» с уменьшенным содержанием антигена. Ранее URA.RU рассказывало, что к вакцинации подростков в Прикамье должны приступить в начале февраля. Всего планируется привить 32 тысячи детей.

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