Отправленный в колонию директор вуза в Перми обжаловал приговор

Директор Пермского филиала Волжского госуниверситета водного транспорта (ПФ ВГУВТ) Павел Задровский, осужденный за мошенничество, обжаловал приговор. Апелляционные жалобы на приговор Мотовилихинского райсуда Перми, который отправил Задровского в колонию, подали также гособвинитель, адвокаты осужденного и потерпевших. Информация отражена на сайте суда.
Адвокат Павел Болилый, представляющий интересы потерпевшей по уголовному делу Ларисы Скорюпиной, в беседе с URA.RU подтвердил данную информацию. «Я подал [жалобу], потому что моему доверителю суд отказал в удовлетворении иска за причинение морального вреда в размере 50 тысяч рублей», — сказал Болилый.
Задровский в декабре 2021 года был признан виновным в мошенничестве. Суд установил, что он организовал поборы с преподавателей и фиктивно трудоустроил в вуз трех граждан, которые не выполняли свою работу, но получали зарплату. Полученные ими деньги Задровский присваивал себе. Суд приговорил директора ПФ ВГУВТ к 6,5 годам колонии общего режима. Также он обязан возместить ущерб, причиненный вузу и выплатить потерпевшим более миллиона рублей.
Директор Пермского филиала Волжского госуниверситета водного транспорта (ПФ ВГУВТ) Павел Задровский, осужденный за мошенничество, обжаловал приговор. Апелляционные жалобы на приговор Мотовилихинского райсуда Перми, который отправил Задровского в колонию, подали также гособвинитель, адвокаты осужденного и потерпевших. Информация отражена на сайте суда. Адвокат Павел Болилый, представляющий интересы потерпевшей по уголовному делу Ларисы Скорюпиной, в беседе с URA.RU подтвердил данную информацию. «Я подал [жалобу], потому что моему доверителю суд отказал в удовлетворении иска за причинение морального вреда в размере 50 тысяч рублей», — сказал Болилый. Задровский в декабре 2021 года был признан виновным в мошенничестве. Суд установил, что он организовал поборы с преподавателей и фиктивно трудоустроил в вуз трех граждан, которые не выполняли свою работу, но получали зарплату. Полученные ими деньги Задровский присваивал себе. Суд приговорил директора ПФ ВГУВТ к 6,5 годам колонии общего режима. Также он обязан возместить ущерб, причиненный вузу и выплатить потерпевшим более миллиона рублей.