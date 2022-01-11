Отправленный в колонию директор вуза в Перми обжаловал приговор

Павел Задровский получил 6,5 лет колонии за мошенничество Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Директор Пермского филиала Волжского госуниверситета водного транспорта (ПФ ВГУВТ) Павел Задровский, осужденный за мошенничество, обжаловал приговор. Апелляционные жалобы на приговор Мотовилихинского райсуда Перми, который отправил Задровского в колонию, подали также гособвинитель, адвокаты осужденного и потерпевших. Информация отражена на сайте суда.

Адвокат Павел Болилый, представляющий интересы потерпевшей по уголовному делу Ларисы Скорюпиной, в беседе с URA.RU подтвердил данную информацию. «Я подал [жалобу], потому что моему доверителю суд отказал в удовлетворении иска за причинение морального вреда в размере 50 тысяч рублей», — сказал Болилый.

Задровский в декабре 2021 года был признан виновным в мошенничестве. Суд установил, что он организовал поборы с преподавателей и фиктивно трудоустроил в вуз трех граждан, которые не выполняли свою работу, но получали зарплату. Полученные ими деньги Задровский присваивал себе. Суд приговорил директора ПФ ВГУВТ к 6,5 годам колонии общего режима. Также он обязан возместить ущерб, причиненный вузу и выплатить потерпевшим более миллиона рублей.

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