12 января 2022

Жителям глухой пермской деревни на 150 человек провели интернет

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, вышка сотовой связи, 5G
Вышки связи появятся еще в сотне населенных пунктов Прикамья Фото:

Интернет стал доступен жителям одного из самых малонаселенных сел Пермского края. В Алмазе, что почти на самом юге Прикамья, проживают около 150 человек.

«Интернет и устойчивая мобильная связь теперь доступна жителям Алмаза в Октябрьском городском округе. По последним данным, там проживают 156 человек», — рассказали URA.RU в компании «Ростелеком». Также доступ к Сети получили 185 жителей северного поселка Усть-Весляна в Гайнском округе.

Всего в 2021 году в рамках проекта по устранению цифрового неравенства мобильным интернетом и голосовой связью обеспечены почти 15 тыс. жителей Пермского края. По словам министра информационного развития региона Петра Шиловских, в этом году доступ к цифровым сервисам появится еще как минимум у 50 тыс. человек. Связью планируется обеспечить 116 населенных пунктов.

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Интернет стал доступен жителям одного из самых малонаселенных сел Пермского края. В Алмазе, что почти на самом юге Прикамья, проживают около 150 человек. «Интернет и устойчивая мобильная связь теперь доступна жителям Алмаза в Октябрьском городском округе. По последним данным, там проживают 156 человек», — рассказали URA.RU в компании «Ростелеком». Также доступ к Сети получили 185 жителей северного поселка Усть-Весляна в Гайнском округе. Всего в 2021 году в рамках проекта по устранению цифрового неравенства мобильным интернетом и голосовой связью обеспечены почти 15 тыс. жителей Пермского края. По словам министра информационного развития региона Петра Шиловских, в этом году доступ к цифровым сервисам появится еще как минимум у 50 тыс. человек. Связью планируется обеспечить 116 населенных пунктов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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