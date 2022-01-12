Жителям глухой пермской деревни на 150 человек провели интернет

Вышки связи появятся еще в сотне населенных пунктов Прикамья Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Интернет стал доступен жителям одного из самых малонаселенных сел Пермского края. В Алмазе, что почти на самом юге Прикамья, проживают около 150 человек.

«Интернет и устойчивая мобильная связь теперь доступна жителям Алмаза в Октябрьском городском округе. По последним данным, там проживают 156 человек», — рассказали URA.RU в компании «Ростелеком». Также доступ к Сети получили 185 жителей северного поселка Усть-Весляна в Гайнском округе.

Всего в 2021 году в рамках проекта по устранению цифрового неравенства мобильным интернетом и голосовой связью обеспечены почти 15 тыс. жителей Пермского края. По словам министра информационного развития региона Петра Шиловских, в этом году доступ к цифровым сервисам появится еще как минимум у 50 тыс. человек. Связью планируется обеспечить 116 населенных пунктов.