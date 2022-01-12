Лидера пермских коммунистов вынудили изменить мнение о Казахстане

Ксения Айтакова обвинила СМИ в том, что они исказили ее мнение по Казахстану Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Первого секретаря крайкома КПРФ, вице-спикера заксобрания Ксению Айтакову заставили дать дополнительные пояснения на тему ее заявления, в котором она оправдала погромы в Казахстане. Об этом сообщает источник агентства в политтусовке региона.

«Компартия России решительно осуждает действия международной реакции и криминальных элементов», — говорится в заявлении секретаря крайкома, опубликованном на сайте краевого ЗС. По ее словам, изначально мирными протестами воспользовались «многочисленные НКО, вскормленные Западом», «отдельные силовики, искавшие выгоды в мутной воде нестабильности», и «пятая колонна», которая «включает здесь и экстремистов, приверженных радикальному исламизму».

Но вообще виноватыми в скандале с ее заявлением она назвала СМИ, которые исказили информацию и вырвали слова из контекста. «В последнее время очень часто представители средств массовой информации стали искажать и выдергивать слова и фразы из контекста. Тем самым зарабатывая себе профессиональные очки, но при этом занимаясь дискредитацией, выдавая свои умозаключения за реальность», — пишет Айтакова.

Источник URA.RU говорит, что публикации СМИ и видео с речью Айтаковой дошли до Москвы и «даже вышли на международный уровень». «По линии партии потребовали, чтобы она урегулировала ситуацию и дала дополнительные пояснения. А лучше извинилась. Она же госслужащая, вице-спикер! Как можно такое городить! Она призывала пермяков выходить на улицы, а любая экспертиза докажет, что это разжигание ненависти. Видимо, пожалели ее», — говорит он. И не сомневается, что этот «казус» Ксении Айтаковой обойдется дорого и может сказаться на дальнейшем политическом росте.

Редакция URA.RU направила Ксении Айтаковой запрос с предложением прокомментировать информацию о давлении. На момент публикации ответ не был получен.

Скандальное заявление лидер пермских коммунистов сделала 11 января на митинге против QR-кодов. Она заявила, что на улицы казахстанских городов вышли не боевики, а обычные люди, недовольные ростом цен. Она отметила, что в Перми происходит то же самое, и задалась вопросом: «Почему у нас народ сидит и не выражает свое мнение, не выражает свой протест? Сколько можно сидеть на диванах?». Протесты в Казахстане, переросшие в массовые беспорядки, начались 2 января.

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