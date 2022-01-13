Греф раскрыл, как его закалили угрозы в адрес Сбера

13 января 2022 в 22:48 Размер текста - 17 +

Герман Греф признался, что Сбер не боится санкций США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что его не пугают никакие заявления о возможных санкциях. Об этом банкир сказал в кулуарах Гайдаровского форума, объяснив, что компании «чем-то угрожают каждый день». «Когда тебе каждый день чем-то угрожают, то, в конце концов, это перестает пугать. Поэтому нас уже этим напугать невозможно», — приводят «Известия» слова Грефа. Глава Сбера уточнил, что его компания готова ко всем вариантам событий. Днем ранее конгресс США опубликовал «Акт о защите суверенитета Украины». Документ предусматривает введение санкций в отношении президента РФ Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, министра обороны РФ Сергея Шойгу, а также крупных российских банков, включая Сбер, ВТБ и Газпромбанк. На угрозы США отреагировали в Москве. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, американские санкции против Путина приведут к разрыву отношений между странами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что его не пугают никакие заявления о возможных санкциях. Об этом банкир сказал в кулуарах Гайдаровского форума, объяснив, что компании «чем-то угрожают каждый день». «Когда тебе каждый день чем-то угрожают, то, в конце концов, это перестает пугать. Поэтому нас уже этим напугать невозможно», — приводят «Известия» слова Грефа. Глава Сбера уточнил, что его компания готова ко всем вариантам событий. Днем ранее конгресс США опубликовал «Акт о защите суверенитета Украины». Документ предусматривает введение санкций в отношении президента РФ Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, министра обороны РФ Сергея Шойгу, а также крупных российских банков, включая Сбер, ВТБ и Газпромбанк. На угрозы США отреагировали в Москве. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, американские санкции против Путина приведут к разрыву отношений между странами.