Греф раскрыл, как его закалили угрозы в адрес Сбера

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Герман Греф в УрФУ. Екатеринбург, греф герман
Герман Греф признался, что Сбер не боится санкций США Фото:

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что его не пугают никакие заявления о возможных санкциях. Об этом банкир сказал в кулуарах Гайдаровского форума, объяснив, что компании «чем-то угрожают каждый день».

«Когда тебе каждый день чем-то угрожают, то, в конце концов, это перестает пугать. Поэтому нас уже этим напугать невозможно», — приводят «Известия» слова Грефа. Глава Сбера уточнил, что его компания готова ко всем вариантам событий.

Днем ранее конгресс США опубликовал «Акт о защите суверенитета Украины». Документ предусматривает введение санкций в отношении президента РФ Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, министра обороны РФ Сергея Шойгу, а также крупных российских банков, включая Сбер, ВТБ и Газпромбанк. На угрозы США отреагировали в Москве. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, американские санкции против Путина приведут к разрыву отношений между странами.

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Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что его не пугают никакие заявления о возможных санкциях. Об этом банкир сказал в кулуарах Гайдаровского форума, объяснив, что компании «чем-то угрожают каждый день». «Когда тебе каждый день чем-то угрожают, то, в конце концов, это перестает пугать. Поэтому нас уже этим напугать невозможно», — приводят «Известия» слова Грефа. Глава Сбера уточнил, что его компания готова ко всем вариантам событий. Днем ранее конгресс США опубликовал «Акт о защите суверенитета Украины». Документ предусматривает введение санкций в отношении президента РФ Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, министра обороны РФ Сергея Шойгу, а также крупных российских банков, включая Сбер, ВТБ и Газпромбанк. На угрозы США отреагировали в Москве. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, американские санкции против Путина приведут к разрыву отношений между странами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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