Россия отсудила у Google и Facebook 5% от их годового дохода 18 января 2022 в 01:33 Размер текста - 17 + Суд постановил оштрафовать Google и Meta на 5% от их дохода за год Фото: Анна Майорова © URA.RU Многомиллиардные оборотные штрафы на компании Google и Meta (прежнее название Facebook) составили 5% от их годового дохода. Об этом сообщается в опубликованных текстах решений суда. Суд рассчитал, что за год Google заработала 144,4 миллиарда рублей, а Meta 39,8 миллиардов рублей, передает «Прайм». В обоих постановлениях суда сообщается о необходимости оштрафовать компании на 5% от их совокупного дохода. Ранее URA.RU сообщало, что Google был оштрафован более чем на 7 миллиардов рублей за нарушение порядка ограничения доступа к информации. Такое же обвинение было предъявлено Meta, оштрафованной почти на 2 миллиарда рублей. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ужесточение регуляторных мер является ответом на избирательное исполнение российских законов иностранными ИТ-компаниями. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Многомиллиардные оборотные штрафы на компании Google и Meta (прежнее название Facebook) составили 5% от их годового дохода. Об этом сообщается в опубликованных текстах решений суда. Суд рассчитал, что за год Google заработала 144,4 миллиарда рублей, а Meta 39,8 миллиардов рублей, передает «Прайм». В обоих постановлениях суда сообщается о необходимости оштрафовать компании на 5% от их совокупного дохода. Ранее URA.RU сообщало, что Google был оштрафован более чем на 7 миллиардов рублей за нарушение порядка ограничения доступа к информации. Такое же обвинение было предъявлено Meta, оштрафованной почти на 2 миллиарда рублей. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ужесточение регуляторных мер является ответом на избирательное исполнение российских законов иностранными ИТ-компаниями. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям