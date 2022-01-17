Россия отсудила у Google и Facebook 5% от их годового дохода

Многомиллиардные оборотные штрафы на компании Google и Meta (прежнее название Facebook) составили 5% от их годового дохода. Об этом сообщается в опубликованных текстах решений суда.
Суд рассчитал, что за год Google заработала 144,4 миллиарда рублей, а Meta 39,8 миллиардов рублей, передает «Прайм». В обоих постановлениях суда сообщается о необходимости оштрафовать компании на 5% от их совокупного дохода.
Многомиллиардные оборотные штрафы на компании Google и Meta (прежнее название Facebook) составили 5% от их годового дохода. Об этом сообщается в опубликованных текстах решений суда. Суд рассчитал, что за год Google заработала 144,4 миллиарда рублей, а Meta 39,8 миллиардов рублей, передает «Прайм». В обоих постановлениях суда сообщается о необходимости оштрафовать компании на 5% от их совокупного дохода. Ранее URA.RU сообщало, что Google был оштрафован более чем на 7 миллиардов рублей за нарушение порядка ограничения доступа к информации. Такое же обвинение было предъявлено Meta, оштрафованной почти на 2 миллиарда рублей. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ужесточение регуляторных мер является ответом на избирательное исполнение российских законов иностранными ИТ-компаниями.