Бывший вице-мэр Пыть-Яха оштрафован за нелегальный бизнес

По версии следствия, Керимов незаконно сдавал в аренду помещения на рынке Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Депутат думы Пыть-Яха и бывший вице-мэр Шахемир Керимов оштрафован на 250 тысяч рублей за незаконный бизнес, за счет которого он, по мнению следствия, получил более 17 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городского суда.

«Городской суд Пыть-Яха признал Керимова виновным в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере (п. „б“ ч. 2 ст. 171). Осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей», — добавила пресс-секретарь суда Оксана Пыстогова.

По данным следствия, с 2011 по 2016 год Керимов сдавал в аренду торговые площади на территории рынка «Пятерочка», не имея при этом статуса юрлица и получил за пять лет в качестве прибыли более 17 миллионов рублей. Этот бизнес он, судя по материалам дела, закрыл в 2016 году, когда стал замглавы Пыть-Яха по строительству, а затем и первым вице-мэром. Уволился Керимов из администрации в 2017 году. Свою вину на суде Керимов не признал и, как утверждает один из участников процесса, заявил о намерении обжаловать приговор. Связаться с осужденным депутатом городской думы журналисту агентства не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что для того, чтобы ознакомить Керимова с материалами уголовного дела, фигурантом которого он являлся, его пришлось объявлять в федеральный розыск.

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