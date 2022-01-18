У челябинки арестовали дом за 400 чужих долгов

Приставы повесили на женщину 22 млн рублей (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У жительницы Челябинска Елены арестовали дом за долги 400 человек, которых она не знает и никогда не видела. Ежедневно женщине приходят уведомления с сайта «Госуслуг» о новых задолженностях. Общая сумма чужих долгов уже дошла до 22 млн рублей.

«Зашла в „Личный кабинет“ на „Госуслугах“, а там висит какой-то долг. Посмотрела — имя, фамилия и адрес не мои», — рассказала Елена изданию 74.Ru.

Первый долг за незнакомого человека челябинка получила два года назад. Женщина зашла на «Госуслуги» и обнаружила задолженность. В «Госуслугах» ей посоветовали обратиться к приставам. С тех пор женщина стала злостной неплательщицей и на нее охотятся судебные приставы. Бесконечные хождения Елены по всевозможным кабинетам должностных лиц пока ни к чему не привели.

За это время приставы выписали сотни постановлений с одним и тем же СНИЛС. Последние полгода Елена вынуждена переписываться с массой госорганов. О ее ситуации в курсе приставы, Росреестр и прокуратура. Женщине каждый день приходится доказывать, что миллионные долги и сотни исполнительных производств не имеют к ней никакого отношения.

Недавно у Елены арестовали дом и земельный участок в СНТ «Вишневый». Запрет на совершение регистрационных действий наложили судебные приставы. На руках женщины имеется 10 постановлений приставов об аресте имущества.

«К решению проблемы присоединился разработчик программного комплекса АИС ФССП. Выясняются причины. Приносим Елене извинения», — сообщили 74.Ru в пресс-службе регионального управления ФССП.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам