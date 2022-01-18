В Екатеринбурге борец с коррупцией в ЦВО осужден за взятку

19 января 2022 в 16:26 Размер текста - 17 +

По решению суда, Морданов должен заплатить более 107 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший сотрудник 140-го отдела государственного строительного надзора Минобороны РФ Олег Морданов, который заявлял о случаях коррупции в ведомстве, приговорен к пяти годам колонии за получение взятки. Соответствующее решение принял судья Ленинского райсуда Екатеринбурга. «Суд приговорил Морданова к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Кроме этого, Морданову на три года запретили занимать должности в государственной администрации и взыскали с него 107 587 рублей издержек, которые понесла сторона обвинения во время процесса. Дело в отношении Морданова было заведено летом 2020 года. Его жена сообщала, что уголовное преследование по статье УК РФ 290 («Получение взятки») началось после жалобы Морданова на чиновников в Минобороны. По версии следствия, он участвовал в коррупционных схемах в 2016 и 2018 году. В 2019 году он покинул пост в ведомстве, где занимался проверкой разрешения на строительство капитальных сооружений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Бывший сотрудник 140-го отдела государственного строительного надзора Минобороны РФ Олег Морданов, который заявлял о случаях коррупции в ведомстве, приговорен к пяти годам колонии за получение взятки. Соответствующее решение принял судья Ленинского райсуда Екатеринбурга. «Суд приговорил Морданова к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Кроме этого, Морданову на три года запретили занимать должности в государственной администрации и взыскали с него 107 587 рублей издержек, которые понесла сторона обвинения во время процесса. Дело в отношении Морданова было заведено летом 2020 года. Его жена сообщала, что уголовное преследование по статье УК РФ 290 («Получение взятки») началось после жалобы Морданова на чиновников в Минобороны. По версии следствия, он участвовал в коррупционных схемах в 2016 и 2018 году. В 2019 году он покинул пост в ведомстве, где занимался проверкой разрешения на строительство капитальных сооружений.