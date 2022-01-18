18 января 2022

В Екатеринбурге борец с коррупцией в ЦВО осужден за взятку

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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , приговор, приговор суда, судья, суд, судебное дело
По решению суда, Морданов должен заплатить более 107 тысяч рублей Фото:

Бывший сотрудник 140-го отдела государственного строительного надзора Минобороны РФ Олег Морданов, который заявлял о случаях коррупции в ведомстве, приговорен к пяти годам колонии за получение взятки. Соответствующее решение принял судья Ленинского райсуда Екатеринбурга.

«Суд приговорил Морданова к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Кроме этого, Морданову на три года запретили занимать должности в государственной администрации и взыскали с него 107 587 рублей издержек, которые понесла сторона обвинения во время процесса.

Дело в отношении Морданова было заведено летом 2020 года. Его жена сообщала, что уголовное преследование по статье УК РФ 290 («Получение взятки») началось после жалобы Морданова на чиновников в Минобороны. По версии следствия, он участвовал в коррупционных схемах в 2016 и 2018 году. В 2019 году он покинул пост в ведомстве, где занимался проверкой разрешения на строительство капитальных сооружений.

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Бывший сотрудник 140-го отдела государственного строительного надзора Минобороны РФ Олег Морданов, который заявлял о случаях коррупции в ведомстве, приговорен к пяти годам колонии за получение взятки. Соответствующее решение принял судья Ленинского райсуда Екатеринбурга. «Суд приговорил Морданова к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Кроме этого, Морданову на три года запретили занимать должности в государственной администрации и взыскали с него 107 587 рублей издержек, которые понесла сторона обвинения во время процесса. Дело в отношении Морданова было заведено летом 2020 года. Его жена сообщала, что уголовное преследование по статье УК РФ 290 («Получение взятки») началось после жалобы Морданова на чиновников в Минобороны. По версии следствия, он участвовал в коррупционных схемах в 2016 и 2018 году. В 2019 году он покинул пост в ведомстве, где занимался проверкой разрешения на строительство капитальных сооружений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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