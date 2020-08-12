В Екатеринбурге арестован бывший сотрудник 140 отдела ГАСН (государственного строительного надзора) минобороны РФ Олег Морданов. Об этом сообщила URA.RU его жена Юлия Морданова.
Уголовное преследование Морданова началось после того, как он написал начальнику Главного управления контрольной и надзорной деятельности министерства обороны РФ — помощнику министра обороны РФ, генерал-полковнику Павлу Плату письмо. В нем он сообщил о злоупотребления своих начальников.
По его словам, он по требованию руководства отказался участвовать в коррупционных схемах: подписывать итоговую документацию по объектам строительства с нарушением норм закона для последующего получения разрешений на их ввод в эксплуатацию. С аналогичным заявлением Морданов обратился и к военному прокурору Екатеринбургского гарнизона Виктору Павлову.
В письмах Морданов сообщил о корыстных мотивах в работе руководства, о том, что в преступной схеме по уводу денег Минобороны участвуют фирмы, принадлежащие друзьям и родственникам начальства. В итоге в отношении Морданова было возбуждено уголовное дело о получении взяток в 2016 и 2018 годах.
«По мнению защиты обвинение построено на уликах весьма низкого качества. Морданов в момент получения взятки не задерживался все обвинение построено на основе предположений следствия и показаний заинтересованных свидетелей», — заявил URA.RU Александр Бездежский, адвокат Морданова.
Редакция URA.RU направила письменный запрос в военный следственный отдел СКР, где расследуется дело. На момент публикации ответ получен не был.
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