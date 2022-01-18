Пермские власти избавляются от безлюдных деревень

В селе, которое находится в Коми-округе, никто не проживает Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На карте Пермского края станет на три населенных пункта в меньше. Об этом стало известно в ходе заседания комитета заксобрания по государственной политике и местному самоуправлению, передает корреспондент URA.RU. Депутаты на комитете поддержали инициативу двух муниципалитетов об упразднении села Сюрол на севере Коми-округа, а также двух поселков в Чернушинском округе.

«В населенном пункте [Сюрол] полностью отсутствуют жители. Деревня утратила признаки своего существования: улицы и местности не видны, отсутствуют хозяйственные строения и сооружения ЖКХ, полностью или частично разрушены или снесены дома», — говорится в пояснительной записке к законопроекту главы Юрлинского округа, где расположено заброшенное село.

По состоянию на 1 января 1993 года тут проживало четыре человека, но перепись 2010 года показала, что в селе уже никого нет. Депутаты также во втором чтении поддержали упразднение населенных пунктов Казарма 1295-й км и разъезд поселок Осиновая Гора, входящих в состав Чернушинского административного района. Предполагалось также, что на этом же заседании будет принято решение по упразднению шести деревень в Юсьвинском округе, но его перенесли на весну.

URA.RU сообщало, что депутаты начнут год с ликвидации деревень. Три деревни ранее решили ликвидировать власти Березников, а депутаты Октябрьского округа — девять. В некоторых из них прописаны люди.

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