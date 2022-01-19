Пермские власти рассказали подробности о вакцинации детей

Вакцинация будет добровольной и будет проходить в поликлиниках и школах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Родители половины детей в возрасте от 12 до 18 лет дали свои согласия на проведение вакцинации, в крае ждут завоз препаратов для них. Об этом в ходе прямого эфира в официальной группе правительства Пермского края во «ВКонтакте» рассказала 20 января глава минздрава Анастасия Крутень.

«Где-то половина [детей] готовы вакцинироваться. Вакцинация начнется, как только мы получим вакцину. Мы ожидаем ее в ближайшее время. Ждали после праздников, но мы зависим от федеральных поставок. Информации о сроках пока нет», — сообщила Крутень.

Вакцинация будет проходить в школах и поликлиниках. По словам Крутень, она будет добровольной. Требуется только письменное согласие родителей.

Ранее URA.RU сообщало, что власти намерены приступить к вакцинации подростков в начале февраля. Всего планируется привить 32 тыс. детей. Для иммунизации будет использоваться вакцина «Спутник-М» с уменьшенным содержанием антигена.

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