19 января 2022

Пермские власти рассказали подробности о вакцинации детей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация сотрудников завода «Стальмост». Курган , шприц, вакцинация, мед кабинет, вакцина от ковид
Вакцинация будет добровольной и будет проходить в поликлиниках и школах Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Родители половины детей в возрасте от 12 до 18 лет дали свои согласия на проведение вакцинации, в крае ждут завоз препаратов для них. Об этом в ходе прямого эфира в официальной группе правительства Пермского края во «ВКонтакте» рассказала 20 января глава минздрава Анастасия Крутень.

«Где-то половина [детей] готовы вакцинироваться. Вакцинация начнется, как только мы получим вакцину. Мы ожидаем ее в ближайшее время. Ждали после праздников, но мы зависим от федеральных поставок. Информации о сроках пока нет», — сообщила Крутень.

Вакцинация будет проходить в школах и поликлиниках. По словам Крутень, она будет добровольной. Требуется только письменное согласие родителей.

Ранее URA.RU сообщало, что власти намерены приступить к вакцинации подростков в начале февраля. Всего планируется привить 32 тыс. детей. Для иммунизации будет использоваться вакцина «Спутник-М» с уменьшенным содержанием антигена.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Родители половины детей в возрасте от 12 до 18 лет дали свои согласия на проведение вакцинации, в крае ждут завоз препаратов для них. Об этом в ходе прямого эфира в официальной группе правительства Пермского края во «ВКонтакте» рассказала 20 января глава минздрава Анастасия Крутень. «Где-то половина [детей] готовы вакцинироваться. Вакцинация начнется, как только мы получим вакцину. Мы ожидаем ее в ближайшее время. Ждали после праздников, но мы зависим от федеральных поставок. Информации о сроках пока нет», — сообщила Крутень. Вакцинация будет проходить в школах и поликлиниках. По словам Крутень, она будет добровольной. Требуется только письменное согласие родителей. Ранее URA.RU сообщало, что власти намерены приступить к вакцинации подростков в начале февраля. Всего планируется привить 32 тыс. детей. Для иммунизации будет использоваться вакцина «Спутник-М» с уменьшенным содержанием антигена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...