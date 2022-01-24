Депутат Госдумы предложил новые выплаты для пенсионеров

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Ветераны ВОВ в пансионате
В Госдуме предложили расширить число получателей выплат по уходу за престарелыми Фото:

В РФ следует расширить список получателей выплаты по уходу за престарелыми, а также увеличить ее размер. Письмо с соответствующим предложением депутат Госдумы Ярослав Нилов направил на имя главы Минфина Антона Силуанова. Он предлагает включить в перечень людей, ухаживающих за одинокими пенсионерами старше 70 лет.

Граждане, осуществляющие уход за данной категорией граждан, могут получать ежемесячную компенсационную выплату. С 1 июля 2008 года она составляет 1,2 тысяч рублей, повышения не было. Согласно письму депутата, которое есть в распоряжении RT, эту выплату следует повысить с учетом текущей инфляции. Также политик предлагает включить в перечень получающих эту выплату людей, которые ухаживают за одиноко проживающими гражданами старше 70 лет.

«Прошу вас дать поручение предоставить информацию о возможных дополнительных затратах из федерального бюджета. Также предоставить информацию о наличии дополнительных источников финансирования для реализации предлагаемых изменений», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Госдуме выступили с инициативой ввести 13-ю пенсию перед Новым годом. В случае принятия данного законопроекта, в стране начнут получать ежегодную выплату работающие и неработающие пенсионеры. Данный проект подготовили в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, передает «Национальная служба новостей». Помимо этого, с данным предложением выступал Сергей Миронов, сообщает Life.

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В РФ следует расширить список получателей выплаты по уходу за престарелыми, а также увеличить ее размер. Письмо с соответствующим предложением депутат Госдумы Ярослав Нилов направил на имя главы Минфина Антона Силуанова. Он предлагает включить в перечень людей, ухаживающих за одинокими пенсионерами старше 70 лет. Граждане, осуществляющие уход за данной категорией граждан, могут получать ежемесячную компенсационную выплату. С 1 июля 2008 года она составляет 1,2 тысяч рублей, повышения не было. Согласно письму депутата, которое есть в распоряжении RT, эту выплату следует повысить с учетом текущей инфляции. Также политик предлагает включить в перечень получающих эту выплату людей, которые ухаживают за одиноко проживающими гражданами старше 70 лет. «Прошу вас дать поручение предоставить информацию о возможных дополнительных затратах из федерального бюджета. Также предоставить информацию о наличии дополнительных источников финансирования для реализации предлагаемых изменений», — говорится в тексте обращения. Ранее в Госдуме выступили с инициативой ввести 13-ю пенсию перед Новым годом. В случае принятия данного законопроекта, в стране начнут получать ежегодную выплату работающие и неработающие пенсионеры. Данный проект подготовили в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, передает «Национальная служба новостей». Помимо этого, с данным предложением выступал Сергей Миронов, сообщает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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