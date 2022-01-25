Пермских сельчан на лошадях придавило трактором

Рабочие получили переломы грудной клетки и позвоночника Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Госинспекция труда займется расследованием инцидента на сельскохозяйственном кооперативе в Пермском крае. Двоих рабочих, перевозивших на лошадях зерно, придавило трактором. Об этом сообщается на сайте инспекции.

«Согласно информации, представленной работодателем, 24 января 2022 года два работника сельскохозяйственного производственного кооператива при транспортирование на лошади зернофуража в мешках были придавлены трактором МТЗ-82, перевозившем в это время рулоны соломы», — сообщается на сайте. Несчастный случай произошел на СПК «Горд Кужим».

Работники кооператива получили многочисленные травмы, в том числе переломы грудной клетки и позвоночника. По итогам расследования будут приняты меры, а материалы направлены следователям.

Ранее в Гремячинске (Пермский край) работника местной УК придавило козырьком подъезда. Мужчина приехал на место для ремонта конструкции, однако в результате происшествия пострадавший получил травмы ног.

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