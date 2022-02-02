Депутат Госдумы призвал изменить Конституцию РФ

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Заседание
Необходимо возложить на Банк России ответственность за экономический рост, заявил Михаил Делягин Фото:

Российскую Конституцию необходимо изменить и возложить дополнительную ответственность на Центробанк страны. Такое заявление сделал депутат Государственной думы РФ Михаил Делягин на своем youtube-канале.

«В Конституции есть формулировка, что на Банк России и другие органы госуправления возложена ответственность за стабильность курса рубля. На нем нет ответственности за рабочие места и экономический рост. Это, конечно, нужно дополнить», — сказал Делягин.

Ранее к внесению изменений в Конституцию призвал лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Депутат Госдумы РФ Евгений Федоров заявил, что необходимо повторно изменить Конституцию, чтобы не допустить цветной революции в России.

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Российскую Конституцию необходимо изменить и возложить дополнительную ответственность на Центробанк страны. Такое заявление сделал депутат Государственной думы РФ Михаил Делягин на своем youtube-канале. «В Конституции есть формулировка, что на Банк России и другие органы госуправления возложена ответственность за стабильность курса рубля. На нем нет ответственности за рабочие места и экономический рост. Это, конечно, нужно дополнить», — сказал Делягин. Ранее к внесению изменений в Конституцию призвал лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Депутат Госдумы РФ Евгений Федоров заявил, что необходимо повторно изменить Конституцию, чтобы не допустить цветной революции в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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