Депутат Госдумы призвал изменить Конституцию РФ 02 февраля 2022 в 22:47 Размер текста - 17 + Необходимо возложить на Банк России ответственность за экономический рост, заявил Михаил Делягин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российскую Конституцию необходимо изменить и возложить дополнительную ответственность на Центробанк страны. Такое заявление сделал депутат Государственной думы РФ Михаил Делягин на своем youtube-канале. «В Конституции есть формулировка, что на Банк России и другие органы госуправления возложена ответственность за стабильность курса рубля. На нем нет ответственности за рабочие места и экономический рост. Это, конечно, нужно дополнить», — сказал Делягин. Ранее к внесению изменений в Конституцию призвал лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Депутат Госдумы РФ Евгений Федоров заявил, что необходимо повторно изменить Конституцию, чтобы не допустить цветной революции в России. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Российскую Конституцию необходимо изменить и возложить дополнительную ответственность на Центробанк страны. Такое заявление сделал депутат Государственной думы РФ Михаил Делягин на своем youtube-канале. «В Конституции есть формулировка, что на Банк России и другие органы госуправления возложена ответственность за стабильность курса рубля. На нем нет ответственности за рабочие места и экономический рост. Это, конечно, нужно дополнить», — сказал Делягин. Ранее к внесению изменений в Конституцию призвал лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Депутат Госдумы РФ Евгений Федоров заявил, что необходимо повторно изменить Конституцию, чтобы не допустить цветной революции в России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям