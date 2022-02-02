Депутат Госдумы призвал изменить Конституцию РФ

Российскую Конституцию необходимо изменить и возложить дополнительную ответственность на Центробанк страны. Такое заявление сделал депутат Государственной думы РФ Михаил Делягин на своем youtube-канале.
«В Конституции есть формулировка, что на Банк России и другие органы госуправления возложена ответственность за стабильность курса рубля. На нем нет ответственности за рабочие места и экономический рост. Это, конечно, нужно дополнить», — сказал Делягин.
Российскую Конституцию необходимо изменить и возложить дополнительную ответственность на Центробанк страны. Такое заявление сделал депутат Государственной думы РФ Михаил Делягин на своем youtube-канале. «В Конституции есть формулировка, что на Банк России и другие органы госуправления возложена ответственность за стабильность курса рубля. На нем нет ответственности за рабочие места и экономический рост. Это, конечно, нужно дополнить», — сказал Делягин. Ранее к внесению изменений в Конституцию призвал лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Депутат Госдумы РФ Евгений Федоров заявил, что необходимо повторно изменить Конституцию, чтобы не допустить цветной революции в России.