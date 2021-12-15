Депутат Госдумы предложил изменить Конституцию

15 декабря 2021 в 16:05 Размер текста - 17 +

По слова Сергея Миронова, высшее образование в России могут позволить себе только состоятельные люди Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Конституции РФ необходимо закрепить пункт о праве граждан России на бесплатное высшее образование. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы РФ Сергей Миронов. «Высшее образование нужно сделать бесплатным и общедоступным. Эту норму мы предлагаем закрепить в Конституции, полностью изменив государственный подход в этой системе. Нужно перестать воспринимать образование как услугу, за которую можно брать деньги. Школы и особенно вузы должны заниматься своей главной функцией — передачей знаний, а не выступать в роли феодальных вотчин, приносящих доход», — написал Миронов в своем telegram-канале. Политик отметил, что согласно исследованию Высшей школы экономики, более трети российских семей не готовы оплачивать высшее образование своим детям из-за нехватки денег. При этом большая часть родителей все равно хочет, чтобы их дети получили высшее образование. По слова Миронова, высшее образование становится уделом только финансово состоятельных людей. Ранее правительство РФ утвердило законопроект, согласно которому россияне смогут бесплатно получать второе высшее образование в области искусства. Это правило начнет действовать со следующего учебного года. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Конституции РФ необходимо закрепить пункт о праве граждан России на бесплатное высшее образование. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы РФ Сергей Миронов. «Высшее образование нужно сделать бесплатным и общедоступным. Эту норму мы предлагаем закрепить в Конституции, полностью изменив государственный подход в этой системе. Нужно перестать воспринимать образование как услугу, за которую можно брать деньги. Школы и особенно вузы должны заниматься своей главной функцией — передачей знаний, а не выступать в роли феодальных вотчин, приносящих доход», — написал Миронов в своем telegram-канале. Политик отметил, что согласно исследованию Высшей школы экономики, более трети российских семей не готовы оплачивать высшее образование своим детям из-за нехватки денег. При этом большая часть родителей все равно хочет, чтобы их дети получили высшее образование. По слова Миронова, высшее образование становится уделом только финансово состоятельных людей. Ранее правительство РФ утвердило законопроект, согласно которому россияне смогут бесплатно получать второе высшее образование в области искусства. Это правило начнет действовать со следующего учебного года.