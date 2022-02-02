02 февраля 2022

В Екатеринбурге вынесли приговор группировке похитителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Судебное заседание. Курган, уголовное дело, судебное заседание, суд, дубинка пр
Полиция задержала вымогателей в 2020 году Фото:

Четверых членов группировки похитителей, орудовавших в Екатеринбурге, приговорили к заключению в колонии общего режима. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Октябрьский районный суд назначил Николаю Кузнецову наказание в виде семи лет, шести месяцев лишения свободы, Никите Широкову — шести лет, шести месяцев, Сергею Шевнину — шести лет лишения свободы, Антону Борисову — в виде пяти лет лишения свободы», — говорится в сообщении пресс-службы. Осужденные будут находиться в колонии общего режима.

Следователи выяснили, что группировка похитила мужчину весной 2020 года и требовали от него 20 тысяч рублей. Машину потерпевшего остановили и отвезли его в здание автосервиса, где угрожали мучить и отвезти в лес. Позднее мужчина согласился отдать группировке пять тысяч, которые находятся в квартире его матери.

Злоумышленники согласились отвезти его туда, и мужчине удалось сбежать. Полиция сразу задержала группировку.

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Четверых членов группировки похитителей, орудовавших в Екатеринбурге, приговорили к заключению в колонии общего режима. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Октябрьский районный суд назначил Николаю Кузнецову наказание в виде семи лет, шести месяцев лишения свободы, Никите Широкову — шести лет, шести месяцев, Сергею Шевнину — шести лет лишения свободы, Антону Борисову — в виде пяти лет лишения свободы», — говорится в сообщении пресс-службы. Осужденные будут находиться в колонии общего режима. Следователи выяснили, что группировка похитила мужчину весной 2020 года и требовали от него 20 тысяч рублей. Машину потерпевшего остановили и отвезли его в здание автосервиса, где угрожали мучить и отвезти в лес. Позднее мужчина согласился отдать группировке пять тысяч, которые находятся в квартире его матери. Злоумышленники согласились отвезти его туда, и мужчине удалось сбежать. Полиция сразу задержала группировку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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