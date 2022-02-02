В Екатеринбурге вынесли приговор группировке похитителей

Полиция задержала вымогателей в 2020 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Четверых членов группировки похитителей, орудовавших в Екатеринбурге, приговорили к заключению в колонии общего режима. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Октябрьский районный суд назначил Николаю Кузнецову наказание в виде семи лет, шести месяцев лишения свободы, Никите Широкову — шести лет, шести месяцев, Сергею Шевнину — шести лет лишения свободы, Антону Борисову — в виде пяти лет лишения свободы», — говорится в сообщении пресс-службы. Осужденные будут находиться в колонии общего режима.

Следователи выяснили, что группировка похитила мужчину весной 2020 года и требовали от него 20 тысяч рублей. Машину потерпевшего остановили и отвезли его в здание автосервиса, где угрожали мучить и отвезти в лес. Позднее мужчина согласился отдать группировке пять тысяч, которые находятся в квартире его матери.

Злоумышленники согласились отвезти его туда, и мужчине удалось сбежать. Полиция сразу задержала группировку.