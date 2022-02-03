Из-за аварии в Перми задержаны четыре поезда дальнего следования

Железнодорожное сообщение с Москвой пока невозможно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Четыре поезда дальнего следования задержаны в пути из-за аварии на перегоне Чайковская—Григорьевская в Нытвенском районе Пермского края, сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловской железной дороги. Здесь сошли с рельсов 18 вагонов грузового поезда. Авария произошла в 08:36 4 февраля.

«Движение поездов на этом участке временно остановлено. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. На место схода направлены восстановительные поезда станций „Пермь-Сортировочная“ и „Верещагино“. Отменены четыре поезда дальнего следования», — сообщили в пресс-службе СвЖД.

Из-за этого ЧП пассажиров пригородных поездов (электрички «Балезино—Верещагино—Пермь» и «Пермь-2—Верещагино») будут перевозить автотранспортом. Четыре поезда задерживаются. Это «Москва—Новый Уренгой» (№12), «Владивосток—Москва» (№1), «Москва—Чита» (№70), «Северобайкальск—Москва» (№91). Электрички до Верещагино и до Перми-2 отменяются (поезда №№6005, 6006 и 7143).

Пермская транспортная прокуратура в связи с аварией проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. На место происшествия выехал транспортный прокурор.

Ранее о сходе вагонов сообщала «Пермская пригородная компания». Предполагалось, что на устранение последствий происшествия потребуется не менее трех часов.

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