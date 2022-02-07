Мэрия Челябинска предупредила о проблемах с оплатой в транспорте

Оплата картой будет происходить с задержкой Фото: Илья Московец © URA.RU

Мэрия Челябинска 8 февраля предупредила горожан об увеличении времени списания денежных средств при оплате проезда в общественном транспорте с помощью карт. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, у обсуживающего банка возникли временные проблемы с обработкой транзакции.

«В связи со временными проблемами с обработкой транзакций банком-эквайером, списания за поездки с банковских карт могут происходить с существенной задержкой по времени. Об этом сообщил технический оператор ООО „Бенток-Смоленск“», — пояснили в администрации города.

В обслуживающем банке уже проводятся работы по решению данной проблемы. В банке объясняют, что в случае незаконного списания средств, необходимо написать заявление на возврат. Будет проведена проверка, и сумму поездки вернут владельцу.