07 февраля 2022
05 февраля 2022

Мэрия Челябинска предупредила о проблемах с оплатой в транспорте

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск, кондуктор, проезд, плата
Оплата картой будет происходить с задержкой Фото:

Мэрия Челябинска 8 февраля предупредила горожан об увеличении времени списания денежных средств при оплате проезда в общественном транспорте с помощью карт. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, у обсуживающего банка возникли временные проблемы с обработкой транзакции.

«В связи со временными проблемами с обработкой транзакций банком-эквайером, списания за поездки с банковских карт могут происходить с существенной задержкой по времени. Об этом сообщил технический оператор ООО „Бенток-Смоленск“», — пояснили в администрации города.

В обслуживающем банке уже проводятся работы по решению данной проблемы. В банке объясняют, что в случае незаконного списания средств, необходимо написать заявление на возврат. Будет проведена проверка, и сумму поездки вернут владельцу.

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Мэрия Челябинска 8 февраля предупредила горожан об увеличении времени списания денежных средств при оплате проезда в общественном транспорте с помощью карт. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, у обсуживающего банка возникли временные проблемы с обработкой транзакции. «В связи со временными проблемами с обработкой транзакций банком-эквайером, списания за поездки с банковских карт могут происходить с существенной задержкой по времени. Об этом сообщил технический оператор ООО „Бенток-Смоленск“», — пояснили в администрации города. В обслуживающем банке уже проводятся работы по решению данной проблемы. В банке объясняют, что в случае незаконного списания средств, необходимо написать заявление на возврат. Будет проведена проверка, и сумму поездки вернут владельцу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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