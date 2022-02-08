Россиянка получила старую наволочку вместо волос для наращивания

За волосы жительница Чусового заплатила больше 7 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мошенница из Смоленской области обманула жительницу Чусового (Пермский край), пообещав продать ей натуральные волосы для наращивания. Потерпевшая два раза переводила деньги, но получила вместо волос старые наволочки и буклет из магазина, сообщает сайт МВД по Пермскому краю.

«Получив посылку, потерпевшая обнаружила в ней буклет из магазина и две старые наволочки», — сообщается на сайте. Сразу после этого жительница Чусового обратилась в полицию.

Потерпевшая увидела в интернете рекламу о продаже натуральных волос. Чусовланка откликнулась на объявление, после чего нечестный продавец два раза попросила перевести ей деньги. В итоге обманутая покупательница отдала более 7 тысяч рублей, не получив свой товар. Жительнице Смоленской области назначили наказание в виде 300 часов общественных работ.

Ранее в Екатеринбурге задержали мошенника, который торговал ненастоящими Iphone. Мужчина брал предоплату за новые смартфоны, но самого товара у него не было.