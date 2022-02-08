08 февраля 2022

Россиянка получила старую наволочку вместо волос для наращивания

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль красоты
За волосы жительница Чусового заплатила больше 7 тысяч рублей Фото:

Мошенница из Смоленской области обманула жительницу Чусового (Пермский край), пообещав продать ей натуральные волосы для наращивания. Потерпевшая два раза переводила деньги, но получила вместо волос старые наволочки и буклет из магазина, сообщает сайт МВД по Пермскому краю.

«Получив посылку, потерпевшая обнаружила в ней буклет из магазина и две старые наволочки», — сообщается на сайте. Сразу после этого жительница Чусового обратилась в полицию.

Потерпевшая увидела в интернете рекламу о продаже натуральных волос. Чусовланка откликнулась на объявление, после чего нечестный продавец два раза попросила перевести ей деньги. В итоге обманутая покупательница отдала более 7 тысяч рублей, не получив свой товар. Жительнице Смоленской области назначили наказание в виде 300 часов общественных работ.

Ранее в Екатеринбурге задержали мошенника, который торговал ненастоящими Iphone. Мужчина брал предоплату за новые смартфоны, но самого товара у него не было.

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Мошенница из Смоленской области обманула жительницу Чусового (Пермский край), пообещав продать ей натуральные волосы для наращивания. Потерпевшая два раза переводила деньги, но получила вместо волос старые наволочки и буклет из магазина, сообщает сайт МВД по Пермскому краю. «Получив посылку, потерпевшая обнаружила в ней буклет из магазина и две старые наволочки», — сообщается на сайте. Сразу после этого жительница Чусового обратилась в полицию. Потерпевшая увидела в интернете рекламу о продаже натуральных волос. Чусовланка откликнулась на объявление, после чего нечестный продавец два раза попросила перевести ей деньги. В итоге обманутая покупательница отдала более 7 тысяч рублей, не получив свой товар. Жительнице Смоленской области назначили наказание в виде 300 часов общественных работ. Ранее в Екатеринбурге задержали мошенника, который торговал ненастоящими Iphone. Мужчина брал предоплату за новые смартфоны, но самого товара у него не было.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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