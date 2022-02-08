В Екатеринбурге задержали продавца iPhone, не отдающего товар. «Ни денег, ни товара»

09 февраля 2022 в 01:20 Размер текста - 17 +

Мошенник брал предоплату за заказ iPhone и не отдавал товар Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге задержали 31-летнего мужчину, который брал у клиентов предоплату за заказы iPhone, но закупать и отдавать товар не собирался. Сообщается, что свою деятельность он осуществлял в магазине «Билайн» в «Сима-Ленд». «Как пояснил сам фигурант, его сожительница арендует розничную торговую точку в помещении крупного торгового центра на улице Черняховского, в которой он трудился продавцом. Павильон работал по франшизе крупной сотовой компании и осуществлял продажу телефонов и сим-карт. В конце 2021 года предприниматели стали испытывать финансовые трудности, и, чтобы привлечь клиентов, подозреваемый разместил в помещении магазина объявления о скидках на товар до 40% от стоимости. Так как скидки предлагались в том числе на флагманские смартфоны известных фирм, покупатели начали активно интересоваться данным предложением», — рассказали в УМВД России по Екатеринбургу. Мужчину задержали после того, как одна из покупательниц приехала в «Сима-Ленд», чтобы вернуть предоплату за iPhone, который ей не удалось получить, передает портал E1. Мошенник начал тянуть время, и женщина вызвала полицию. По словам пострадавшей, на мужчину уже завели более 10 уголовных дел. «У „Билайна“ франшиза с ИП местным: набрали денег, в итоге ни денег, ни товара. Парень уже сидит в камере, а люди продолжают идти. У него долги и на 400, и на 500 тысяч рублей», — передает портал заявление пострадавшей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Екатеринбурге задержали 31-летнего мужчину, который брал у клиентов предоплату за заказы iPhone, но закупать и отдавать товар не собирался. Сообщается, что свою деятельность он осуществлял в магазине «Билайн» в «Сима-Ленд». «Как пояснил сам фигурант, его сожительница арендует розничную торговую точку в помещении крупного торгового центра на улице Черняховского, в которой он трудился продавцом. Павильон работал по франшизе крупной сотовой компании и осуществлял продажу телефонов и сим-карт. В конце 2021 года предприниматели стали испытывать финансовые трудности, и, чтобы привлечь клиентов, подозреваемый разместил в помещении магазина объявления о скидках на товар до 40% от стоимости. Так как скидки предлагались в том числе на флагманские смартфоны известных фирм, покупатели начали активно интересоваться данным предложением», — рассказали в УМВД России по Екатеринбургу. Мужчину задержали после того, как одна из покупательниц приехала в «Сима-Ленд», чтобы вернуть предоплату за iPhone, который ей не удалось получить, передает портал E1. Мошенник начал тянуть время, и женщина вызвала полицию. По словам пострадавшей, на мужчину уже завели более 10 уголовных дел. «У „Билайна“ франшиза с ИП местным: набрали денег, в итоге ни денег, ни товара. Парень уже сидит в камере, а люди продолжают идти. У него долги и на 400, и на 500 тысяч рублей», — передает портал заявление пострадавшей.