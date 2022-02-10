Жители Ханты-Мансийска пять лет не могут добиться ремонта дома. «Мы моем посуду в ванных»

11 февраля 2022 в 17:40 Размер текста - 17 +

Жители Ханты-Мансийска не могут добиться ремонта от управляющей компании в течение пяти лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители одного из домов Ханты-Мансийска в течение пяти лет не могут добиться ремонта от управляющей компании. По словам одной из собственниц, из-за регулярных потопов им приходится несколько раз в год ремонтировать квартиру за свой счет. Об этом рассказала жительница дома Ольга Якушева. «Постоянно заливает кипятком на кухнях в течение 5 лет. 3-4 раза в год мы переклеиваем обои и красим потолки. У нас приходят в негодность кухонные гарнитуры и коротит проводка! На стенах и потолке — грибок и плесень. Последняя авария произошла 28 декабря 2021 года. Отключили всю воду, хотя в предыдущие разы оставляли нам хотя бы холодную. Мы моем посуду в ванных! Ни звонки, ни просьбы, ни уговоры не помогают», — написала Якушева в паблике «Типичный Ханты-Мансийск» соцсети «ВКонтакте». По словам жительницы, ремонтная бригада три раза заставляла хозяев демонтировать встроенный гарнитур и взламывала им стену. При этом обещая, что все будет восстановлено за счет управляющей компании. «Все три раза люди сами, за свой счет производили ремонт! Но, то сварщика нет, то трубы перевелись, сантехники просто меняют прокладку. И через несколько месяцев все по новой», — написала Якушева. И добавила, что жильцы намерены обращаться к губернатору ХМАО Наталье Комаровой, в жилстройнадзор и прокуратуру. Официальный паблик городских властей в социальных ответил, что горадминистрация направила информацию в Департамент городского хозяйства. «Специалисты подробно изучат данные факты. С ответом вернемся не позднее 18 февраля», — сказали там. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жители одного из домов Ханты-Мансийска в течение пяти лет не могут добиться ремонта от управляющей компании. По словам одной из собственниц, из-за регулярных потопов им приходится несколько раз в год ремонтировать квартиру за свой счет. Об этом рассказала жительница дома Ольга Якушева. «Постоянно заливает кипятком на кухнях в течение 5 лет. 3-4 раза в год мы переклеиваем обои и красим потолки. У нас приходят в негодность кухонные гарнитуры и коротит проводка! На стенах и потолке — грибок и плесень. Последняя авария произошла 28 декабря 2021 года. Отключили всю воду, хотя в предыдущие разы оставляли нам хотя бы холодную. Мы моем посуду в ванных! Ни звонки, ни просьбы, ни уговоры не помогают», — написала Якушева в паблике «Типичный Ханты-Мансийск» соцсети «ВКонтакте». По словам жительницы, ремонтная бригада три раза заставляла хозяев демонтировать встроенный гарнитур и взламывала им стену. При этом обещая, что все будет восстановлено за счет управляющей компании. «Все три раза люди сами, за свой счет производили ремонт! Но, то сварщика нет, то трубы перевелись, сантехники просто меняют прокладку. И через несколько месяцев все по новой», — написала Якушева. И добавила, что жильцы намерены обращаться к губернатору ХМАО Наталье Комаровой, в жилстройнадзор и прокуратуру. Официальный паблик городских властей в социальных ответил, что горадминистрация направила информацию в Департамент городского хозяйства. «Специалисты подробно изучат данные факты. С ответом вернемся не позднее 18 февраля», — сказали там.