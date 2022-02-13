CNN: война на Украине начнется с госпереворота

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Фото. Пермь., флаг украины
Россия может начать наступление на Украину с Одессы Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Россия якобы может начать свое «военное наступление» с государственного переворота на Украине в Одессы. С соответствующим заявлением выступили аналитики Центра стратегических и международных исследований.

«Российские войска могут предпринять попытку государственного переворота в Одессе. Они направят свои корабли-амфибии прямо в Одесский порт и будут двигаться прямо в город», — приводят «Аргументы недели» информацию из статьи CNN. После этого в стране, как утверждает американское СМИ, начнется война.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия может «вторгнуться» на Украину уже 15 февраля. Источники СМИ заявляют, что «нападение» начнется с провокации в Донбассе, передает агентство Nation News. Однако собеседники издания уточнили, что у них нет какой-либо информации, которая может подтвердить намерения Путина.

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Россия якобы может начать свое «военное наступление» с государственного переворота на Украине в Одессы. С соответствующим заявлением выступили аналитики Центра стратегических и международных исследований. «Российские войска могут предпринять попытку государственного переворота в Одессе. Они направят свои корабли-амфибии прямо в Одесский порт и будут двигаться прямо в город», — приводят «Аргументы недели» информацию из статьи CNN. После этого в стране, как утверждает американское СМИ, начнется война. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия может «вторгнуться» на Украину уже 15 февраля. Источники СМИ заявляют, что «нападение» начнется с провокации в Донбассе, передает агентство Nation News. Однако собеседники издания уточнили, что у них нет какой-либо информации, которая может подтвердить намерения Путина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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