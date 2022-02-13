CNN: война на Украине начнется с госпереворота

Россия якобы может начать свое «военное наступление» с государственного переворота на Украине в Одессы. С соответствующим заявлением выступили аналитики Центра стратегических и международных исследований.
«Российские войска могут предпринять попытку государственного переворота в Одессе. Они направят свои корабли-амфибии прямо в Одесский порт и будут двигаться прямо в город», — приводят «Аргументы недели» информацию из статьи CNN. После этого в стране, как утверждает американское СМИ, начнется война.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия может «вторгнуться» на Украину уже 15 февраля. Источники СМИ заявляют, что «нападение» начнется с провокации в Донбассе, передает агентство Nation News. Однако собеседники издания уточнили, что у них нет какой-либо информации, которая может подтвердить намерения Путина.
Россия якобы может начать свое «военное наступление» с государственного переворота на Украине в Одессы. С соответствующим заявлением выступили аналитики Центра стратегических и международных исследований. «Российские войска могут предпринять попытку государственного переворота в Одессе. Они направят свои корабли-амфибии прямо в Одесский порт и будут двигаться прямо в город», — приводят «Аргументы недели» информацию из статьи CNN. После этого в стране, как утверждает американское СМИ, начнется война. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия может «вторгнуться» на Украину уже 15 февраля. Источники СМИ заявляют, что «нападение» начнется с провокации в Донбассе, передает агентство Nation News. Однако собеседники издания уточнили, что у них нет какой-либо информации, которая может подтвердить намерения Путина.