CNN: война на Украине начнется с госпереворота

13 февраля 2022 в 15:48 Размер текста - 17 +

Россия может начать наступление на Украину с Одессы Фото: Василий Заболотных © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Россия якобы может начать свое «военное наступление» с государственного переворота на Украине в Одессы. С соответствующим заявлением выступили аналитики Центра стратегических и международных исследований. «Российские войска могут предпринять попытку государственного переворота в Одессе. Они направят свои корабли-амфибии прямо в Одесский порт и будут двигаться прямо в город», — приводят «Аргументы недели» информацию из статьи CNN. После этого в стране, как утверждает американское СМИ, начнется война. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия может «вторгнуться» на Украину уже 15 февраля. Источники СМИ заявляют, что «нападение» начнется с провокации в Донбассе, передает агентство Nation News. Однако собеседники издания уточнили, что у них нет какой-либо информации, которая может подтвердить намерения Путина. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия якобы может начать свое «военное наступление» с государственного переворота на Украине в Одессы. С соответствующим заявлением выступили аналитики Центра стратегических и международных исследований. «Российские войска могут предпринять попытку государственного переворота в Одессе. Они направят свои корабли-амфибии прямо в Одесский порт и будут двигаться прямо в город», — приводят «Аргументы недели» информацию из статьи CNN. После этого в стране, как утверждает американское СМИ, начнется война. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия может «вторгнуться» на Украину уже 15 февраля. Источники СМИ заявляют, что «нападение» начнется с провокации в Донбассе, передает агентство Nation News. Однако собеседники издания уточнили, что у них нет какой-либо информации, которая может подтвердить намерения Путина.