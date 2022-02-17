В «Единой России» в Перми состоялось важное назначение

Президиум генсовета продлил полномочия Станислава Швецова в исполкоме парти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководитель исполкома реготделения «Единой России» в Пермском крае Станислав Швецов сохранил должность. Об этом сообщается в telegtam-канале партии.

«Станислав Швецов переназначен руководителем регионального исполнительного комитета „Единой России“ Пермского края. Решение принято на заседании президиума Генерального совета „Единой России“. Кадровое переназначение было обусловлено проведением в регионе отчетно-выборной Конференции „Единой России“», — цитируется сообщение пресс-службы реготделения в канале.

Швецов возглавляет исполком с 2018 года. До этого он занимал должности заместителя руководителя регионального исполкома, руководителя реготделения «Молодой Гвардии «Единой России». Ранее на отчетно-выборной конференции были продлены полномочия секретаря партии в регионе Вячеслава Григорьева. Пермские единороссы в январе также обновили состав политсовета и президиума политсовета.