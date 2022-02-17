Несостоявшийся стрелок получил от заказчика обрез охотничьего ружья и несколько десятков патронов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области коммерсант нанял человека и передал ему оружие, чтобы тот искалечил его конкурента. Об этом сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«В декабре 2021 года ранее судимый предприниматель из Озерска предложил знакомому за вознаграждение нанести тяжкие телесные повреждения другому бизнесмену, с которым состоял в неприязненных отношениях. Для этого он передал „наемнику“ обрез двустволки и патроны. Деньги же обещал отдать после того, как тот картечными выстрелами по ногам искалечит жертву», — рассказал URA.RU инсайдер.

Однако, по его словам, готовящееся покушение было вскрыто в результате оперативной разработки ФСБ. Сейчас в отношении его заказчика возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 30 и п. п. «г», «з» ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по найму, с применением оружия). Максимальное наказание по ней составляет 10 лет заключения.

«Преступление выявила ФСБ, материалы были переданы в органы внутренних дел. Дальнейшее расследование проводит полиция при оперативном сопровождении наших сотрудников», — заявили URA.RU в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области воздержались от комментариев. Схожее преступление было совершено в Челябинске в 2016 году. Бизнесмена, депутата заксобрания области Сергея Жесткова расстреляли из обреза по ногам у крыльца его офиса. После этого народный избранник передвигался с помощью специальных приспособлений.

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