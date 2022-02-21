Охранники Пермского зоопарка работали нелегально

22 февраля 2022 в 10:18 Размер текста - 17 +

В Пермском зоопарке охранники работали без договоров и медосмотров Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Охранники Пермского зоопарка работали без заключения трудовых договоров и обязательного медосвидетельствования. Это выяснила выездная проверка трудовой инспекции, сообщили в ведомстве. «Охранники осуществляли трудовую функцию с ведома и по поручению работодателя в целях исполнения ООО «ЧОО «Группа компаний Гарант» договора об оказании услуг охраны в период с марта 2021 г. по настоящее время в МАУК «Пермский зоопарк» без оформления трудовых отношений и проведения обязательных медицинских осмотров», — говорится на сайте государственной инспекции труда в Пермском крае. С нарушениями работали девять человек. Инспекция оштрафовала руководство охранной фирмы и само юрлицо, а также обязала заключить с работниками трудовые договоры. Ранее URA.RU сообщало, что Пермский зоопарк больше года работает без необходимой лицензии. Прокуратура потребовала закрыть его для посетителей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Охранники Пермского зоопарка работали без заключения трудовых договоров и обязательного медосвидетельствования. Это выяснила выездная проверка трудовой инспекции, сообщили в ведомстве. «Охранники осуществляли трудовую функцию с ведома и по поручению работодателя в целях исполнения ООО «ЧОО «Группа компаний Гарант» договора об оказании услуг охраны в период с марта 2021 г. по настоящее время в МАУК «Пермский зоопарк» без оформления трудовых отношений и проведения обязательных медицинских осмотров», — говорится на сайте государственной инспекции труда в Пермском крае. С нарушениями работали девять человек. Инспекция оштрафовала руководство охранной фирмы и само юрлицо, а также обязала заключить с работниками трудовые договоры. Ранее URA.RU сообщало, что Пермский зоопарк больше года работает без необходимой лицензии. Прокуратура потребовала закрыть его для посетителей.