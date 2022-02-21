21 февраля 2022
19 февраля 2022

Охранники Пермского зоопарка работали нелегально

© Служба новостей «URA.RU»
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Зоопарк. Пермь, зоопарк, вход
В Пермском зоопарке охранники работали без договоров и медосмотров Фото:

Охранники Пермского зоопарка работали без заключения трудовых договоров и обязательного медосвидетельствования. Это выяснила выездная проверка трудовой инспекции, сообщили в ведомстве.

«Охранники осуществляли трудовую функцию с ведома и по поручению работодателя в целях исполнения ООО «ЧОО «Группа компаний Гарант» договора об оказании услуг охраны в период с марта 2021 г. по настоящее время в МАУК «Пермский зоопарк» без оформления трудовых отношений и проведения обязательных медицинских осмотров», — говорится на сайте государственной инспекции труда в Пермском крае. С нарушениями работали девять человек.

Инспекция оштрафовала руководство охранной фирмы и само юрлицо, а также обязала заключить с работниками трудовые договоры. Ранее URA.RU сообщало, что Пермский зоопарк больше года работает без необходимой лицензии. Прокуратура потребовала закрыть его для посетителей.

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Охранники Пермского зоопарка работали без заключения трудовых договоров и обязательного медосвидетельствования. Это выяснила выездная проверка трудовой инспекции, сообщили в ведомстве. «Охранники осуществляли трудовую функцию с ведома и по поручению работодателя в целях исполнения ООО «ЧОО «Группа компаний Гарант» договора об оказании услуг охраны в период с марта 2021 г. по настоящее время в МАУК «Пермский зоопарк» без оформления трудовых отношений и проведения обязательных медицинских осмотров», — говорится на сайте государственной инспекции труда в Пермском крае. С нарушениями работали девять человек. Инспекция оштрафовала руководство охранной фирмы и само юрлицо, а также обязала заключить с работниками трудовые договоры. Ранее URA.RU сообщало, что Пермский зоопарк больше года работает без необходимой лицензии. Прокуратура потребовала закрыть его для посетителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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