Охранники Пермского зоопарка работали нелегально

Охранники Пермского зоопарка работали без заключения трудовых договоров и обязательного медосвидетельствования. Это выяснила выездная проверка трудовой инспекции, сообщили в ведомстве.
«Охранники осуществляли трудовую функцию с ведома и по поручению работодателя в целях исполнения ООО «ЧОО «Группа компаний Гарант» договора об оказании услуг охраны в период с марта 2021 г. по настоящее время в МАУК «Пермский зоопарк» без оформления трудовых отношений и проведения обязательных медицинских осмотров», — говорится на сайте государственной инспекции труда в Пермском крае. С нарушениями работали девять человек.
Инспекция оштрафовала руководство охранной фирмы и само юрлицо, а также обязала заключить с работниками трудовые договоры. Ранее URA.RU сообщало, что Пермский зоопарк больше года работает без необходимой лицензии. Прокуратура потребовала закрыть его для посетителей.
Охранники Пермского зоопарка работали без заключения трудовых договоров и обязательного медосвидетельствования. Это выяснила выездная проверка трудовой инспекции, сообщили в ведомстве. «Охранники осуществляли трудовую функцию с ведома и по поручению работодателя в целях исполнения ООО «ЧОО «Группа компаний Гарант» договора об оказании услуг охраны в период с марта 2021 г. по настоящее время в МАУК «Пермский зоопарк» без оформления трудовых отношений и проведения обязательных медицинских осмотров», — говорится на сайте государственной инспекции труда в Пермском крае. С нарушениями работали девять человек. Инспекция оштрафовала руководство охранной фирмы и само юрлицо, а также обязала заключить с работниками трудовые договоры. Ранее URA.RU сообщало, что Пермский зоопарк больше года работает без необходимой лицензии. Прокуратура потребовала закрыть его для посетителей.