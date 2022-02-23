Пермский зоопарк сообщил о закрытии

Двери пермского зоопарка закрыты до получения лицензии Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермский зоопарк после представления прокуратуры сообщил о закрытии для посетителей. Объявление об этом появилось в соцсетях учреждения.

«С 25 февраля 2022 года МАУК „Пермский зоопарк“ закрыт. В связи с проведением мероприятий для получения лицензии по содержанию и использованию животных», — говорится в группе зверинца в соцсети «ВКонтакте».

Около полудня другая запись гласила, что зоопарк открыт, публиковался стандартный режим его работы. О том, что зоосад готов принимать посетителей ранее говорил и начальник департамента культуры администрации Перми Василий Головин. По его словам, в ближайшее время чиновники постараются вновь получить лицензию для его работы. «В прошлом году были выделены средства для приведения зоопарка в нормативное состояние. Соответствующие изменения в положительную сторону в зоопарке были. Мы будем заходить на очередную процедуру получения лицензии, чтобы зоопарк мог работать», — заявил Головин в эфире радио «Комсомольская правда в Перми».

Ранее природоохранная прокуратура начала проверку администрации Перми из-за ненадлежащего содержания животных в городском зоопарке. Учреждению запретили пускать посетителей. При этом бюджет города оплачивает зоопарку именно услугу демонстрации животных, и никакую иную, отмечает Головин. Сокращению доходов может негативно сказаться на содержании зверей, отметил чиновник.

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