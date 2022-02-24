В ХМАО на выходных придет похолодание и сильный ветер

В ХМАО на выходных ожидается похолодание ночью до минус 16-18 градусов, небольшой снег, а также ветер с порывами до 15 м/с. Прогноз погоды на выходные подготовили специалисты Гидрометцентра ХМАО.
«Ночью 26 февраля по восточной половине местами небольшой снег. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью -8,-13 градусов, при прояснениях до -18 градусов. Днем преимущественно без осадков. Ветер местами, порывы до 14 м/с. Температура -1,-6 градусов. Днем 27 февраля повсеместно небольшой снег. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с. Температура ночью -6,-11 градусов, при прояснениях до -16 градусов, днем -1,-6 градусов», — сказано в прогнозе Гидрометцентра.
- По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода», в Ханты-Мансийске средняя дневная температура до конца недели составит 2-3 градуса ниже нуля, а ночью будет опускаться до -9 градусов. В субботу ожидается ясная погода, в воскресенье небольшой снег. Ветер с порывами до 12 м/с.
- В Сургуте до конца недели средняя температура днем составит минус 3-5 градусов. В субботу также ожидается ясная погода, а в воскресенье небольшой снег. Температура ночью будет опускаться до 9 градусов ниже нуля. Порывы ветра — до 12 м/с.
- В Нижневартовске в ближайшие дни температура составит от минус 1 до минус 5 градусов. Ожидается сильный ветер с порывами до 15 м/с, преимущественно пасмурная погода и небольшой снег в воскресенье. Ночью температура будет опускаться до -10 градусов.
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