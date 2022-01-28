Карту Челябинской области начинают перекраивать

28 января 2022 в 20:32 Размер текста - 17 +

Наталья Лощинина заявила, что процесс объединения Коркинского района вышел на новую стадию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В заксобрание Челябинской области будет внесен проект об изменении границ Коркинского района. Как сообщила URA.RU глава района Наталья Лощинина, это связано с его преобразованием в округ. «Сам процесс начался в 2019 году. Много времени ушло на кадастровые работы, нам помогло Минимущества области. В решении вопроса участвовали администрации граничащих с ним Еткульского и Сосновского районов, а также Копейска. Теперь все границы должны узаконить в ЗСО», — пояснила URA.RU Лощинина. Глава добавила, что удалось решить вопрос по спорным участкам в районе поселка Бектыш и возле кирпичного завода, где часть людей живет на территории Еткульского района, хотя прописана в Коркинском. Кроме того, достигнута договоренность о том, что спорные участки отойдут коркинцам. После того, как будут узаконены границы, будет запущен процесс преобразования района в округ с одним собранием депутатов и с одной администрацией. Сам процесс 28 января обсуждался на совещании у вице-губернатора Анатолия Векшина. Новые границы района планируется узаконить в мае, чтобы в начале июня объявить выборы собрания депутатов нового Коркинского округа, которые пройдут в сентябре. Процесс объединения одобрен советами депутатов Коркино, Первомайского и Розы. Идею преобразования Коркинского района в округ губернатор Алексей Текслер предложил в августе 2019 года на встрече с жителями. Ранее администрации поселений постоянно ссорились друг с другом. Единый округ позволит избежать конфликтов и сократит бюджет на содержание чиновников. Коркинский район станет первым в области, где применят новый федеральный закон о публичной власти, согласно которому ликвидируются советы депутатов в малых городах и поселениях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В заксобрание Челябинской области будет внесен проект об изменении границ Коркинского района. Как сообщила URA.RU глава района Наталья Лощинина, это связано с его преобразованием в округ. «Сам процесс начался в 2019 году. Много времени ушло на кадастровые работы, нам помогло Минимущества области. В решении вопроса участвовали администрации граничащих с ним Еткульского и Сосновского районов, а также Копейска. Теперь все границы должны узаконить в ЗСО», — пояснила URA.RU Лощинина. Глава добавила, что удалось решить вопрос по спорным участкам в районе поселка Бектыш и возле кирпичного завода, где часть людей живет на территории Еткульского района, хотя прописана в Коркинском. Кроме того, достигнута договоренность о том, что спорные участки отойдут коркинцам. После того, как будут узаконены границы, будет запущен процесс преобразования района в округ с одним собранием депутатов и с одной администрацией. Сам процесс 28 января обсуждался на совещании у вице-губернатора Анатолия Векшина. Новые границы района планируется узаконить в мае, чтобы в начале июня объявить выборы собрания депутатов нового Коркинского округа, которые пройдут в сентябре. Процесс объединения одобрен советами депутатов Коркино, Первомайского и Розы. Идею преобразования Коркинского района в округ губернатор Алексей Текслер предложил в августе 2019 года на встрече с жителями. Ранее администрации поселений постоянно ссорились друг с другом. Единый округ позволит избежать конфликтов и сократит бюджет на содержание чиновников. Коркинский район станет первым в области, где применят новый федеральный закон о публичной власти, согласно которому ликвидируются советы депутатов в малых городах и поселениях.