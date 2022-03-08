Янукович призвал Зеленского остановить кровопролитие

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Пресс-конференция Виктора Януковича. Москва, янукович виктор
Виктор Янукович обратился к Владимиру Зеленскому Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бывший президент Украины Виктор Янукович возложил ответственность за прекращение кровопролития на президента Украины Владимира Зеленского. Текст обращения политика поступил в СМИ.

«Я хорошо понимаю, что у вас много „советчиков“, но лично вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. Этого от вас ждут в Украине, Донбассе и России. Вам будут благодарны украинский народ и ваши партнеры на Западе», — приводит слова Януковича РИА «Новости».

Специальная операция по завершению боевых действий в ДНР и ЛНР началась 24 февраля 2022 года. Об этом в прямом эфире объявил президент РФ Владимир Путин. Цель операции — денацификация и демилитаризация Украины, а не оккупация территорий страны, отметил российский лидер.

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Бывший президент Украины Виктор Янукович возложил ответственность за прекращение кровопролития на президента Украины Владимира Зеленского. Текст обращения политика поступил в СМИ. «Я хорошо понимаю, что у вас много „советчиков“, но лично вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. Этого от вас ждут в Украине, Донбассе и России. Вам будут благодарны украинский народ и ваши партнеры на Западе», — приводит слова Януковича РИА «Новости». Специальная операция по завершению боевых действий в ДНР и ЛНР началась 24 февраля 2022 года. Об этом в прямом эфире объявил президент РФ Владимир Путин. Цель операции — денацификация и демилитаризация Украины, а не оккупация территорий страны, отметил российский лидер.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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