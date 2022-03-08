08 марта 2022
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04 марта 2022

ФСБ поймала челябинского мэра на взятке

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, конвой, клетка, арест, решетка, камуфляж
Мера пресечения будет избрана в ближайшее время (фото из архива) Фото:

В Челябинской области возбуждено уголовное дело о получении взятки главой Бердяушского городского поселения Надежды Салионовой. Об этом сообщили URA.RU в следственном управлении СКР по региону. Расследование начато по материалам, добытым сотрудниками ФСБ.

«По данным следствия, в 2020—2021 годах подозреваемая получила от представителя коммерческой организации взятку в сумме 65 тысяч рублей. Деньги предназначались за незаконное обеспечение победы в конкурсе по заключению муниципального контракта на ремонт оборудования котельной», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело возбудили по ч.4 ст. 290 УК РФ (получение взятки), сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и об избрании меры пресечения. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, они же занимаются оперативным сопровождением расследования.

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В Челябинской области возбуждено уголовное дело о получении взятки главой Бердяушского городского поселения Надежды Салионовой. Об этом сообщили URA.RU в следственном управлении СКР по региону. Расследование начато по материалам, добытым сотрудниками ФСБ. «По данным следствия, в 2020—2021 годах подозреваемая получила от представителя коммерческой организации взятку в сумме 65 тысяч рублей. Деньги предназначались за незаконное обеспечение победы в конкурсе по заключению муниципального контракта на ремонт оборудования котельной», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Уголовное дело возбудили по ч.4 ст. 290 УК РФ (получение взятки), сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и об избрании меры пресечения. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, они же занимаются оперативным сопровождением расследования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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