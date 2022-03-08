ФСБ поймала челябинского мэра на взятке

Мера пресечения будет избрана в ближайшее время (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области возбуждено уголовное дело о получении взятки главой Бердяушского городского поселения Надежды Салионовой. Об этом сообщили URA.RU в следственном управлении СКР по региону. Расследование начато по материалам, добытым сотрудниками ФСБ.

«По данным следствия, в 2020—2021 годах подозреваемая получила от представителя коммерческой организации взятку в сумме 65 тысяч рублей. Деньги предназначались за незаконное обеспечение победы в конкурсе по заключению муниципального контракта на ремонт оборудования котельной», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело возбудили по ч.4 ст. 290 УК РФ (получение взятки), сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и об избрании меры пресечения. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, они же занимаются оперативным сопровождением расследования.