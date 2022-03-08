Федеральный ритейлер поддержит скандальный проект мэрии Перми

Транспортная карта даст скидку в 10% Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Федеральная сеть «Лента» запустила новую акцию совместно с департаментом транспорта Перми. По ее условиям, пользователям транспортных карт, которые повсеместно ввели в городе в начале года, будет предоставляться скидка, сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

«К нам обратилась „Лента“ с таким предложением, и мы согласились. Для получения скидки в 10% в пермских магазинах „Лента“, покупателям необходимо будет предъявить транспортную карту или льготный проездной документ, а также „Карту №1“ (карту магазина)», — рассказали URA.RU в департаменте.

Скидка будет предоставляться от стоимости товаров без «Карты №1». Акция продлится до 31 августа.

Сейчас в департаменте транспорта обсуждают возможность продажи транспортных карт на кассах магазинов. Пока же проездные продаются только в специальных пунктах продаж, где в январе образовались большие очереди. Власти обвинили в их создании самих горожан. Чиновники планировали продавать транспортные карты прямо в автобусах, но от этой идеи отказались.