08 марта 2022
07 марта 2022
06 марта 2022

Федеральный ритейлер поддержит скандальный проект мэрии Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Автосалоны и предприятия Свердловского района. Пермь, лента, тц шоколад
Транспортная карта даст скидку в 10% Фото:

Федеральная сеть «Лента» запустила новую акцию совместно с департаментом транспорта Перми. По ее условиям, пользователям транспортных карт, которые повсеместно ввели в городе в начале года, будет предоставляться скидка, сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

«К нам обратилась „Лента“ с таким предложением, и мы согласились. Для получения скидки в 10% в пермских магазинах „Лента“, покупателям необходимо будет предъявить транспортную карту или льготный проездной документ, а также „Карту №1“ (карту магазина)», — рассказали URA.RU в департаменте.

Скидка будет предоставляться от стоимости товаров без «Карты №1». Акция продлится до 31 августа.

Сейчас в департаменте транспорта обсуждают возможность продажи транспортных карт на кассах магазинов. Пока же проездные продаются только в специальных пунктах продаж, где в январе образовались большие очереди. Власти обвинили в их создании самих горожан. Чиновники планировали продавать транспортные карты прямо в автобусах, но от этой идеи отказались.

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Федеральная сеть «Лента» запустила новую акцию совместно с департаментом транспорта Перми. По ее условиям, пользователям транспортных карт, которые повсеместно ввели в городе в начале года, будет предоставляться скидка, сообщили в пресс-службе департамента транспорта. «К нам обратилась „Лента“ с таким предложением, и мы согласились. Для получения скидки в 10% в пермских магазинах „Лента“, покупателям необходимо будет предъявить транспортную карту или льготный проездной документ, а также „Карту №1“ (карту магазина)», — рассказали URA.RU в департаменте. Скидка будет предоставляться от стоимости товаров без «Карты №1». Акция продлится до 31 августа. Сейчас в департаменте транспорта обсуждают возможность продажи транспортных карт на кассах магазинов. Пока же проездные продаются только в специальных пунктах продаж, где в январе образовались большие очереди. Власти обвинили в их создании самих горожан. Чиновники планировали продавать транспортные карты прямо в автобусах, но от этой идеи отказались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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