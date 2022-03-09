«Новые люди» предложили 70 решений по развитию экономики РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат свердловского законодательного собрания от «Новых людей» Рант Агаджанян поддержал спецоперацию РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Он отметил, что уход зарубежных компаний с рынка РФ, послужит толчком для роста национальной экономики. Об этом Агаджанян сообщил в своем instagram-аккаунте.

«Популярные (зарубежные — прим.ред.) сети фастфуда, как и других сфер, развивались по франшизе. А это значит, оборудование, персонал и сырье там наши. После отвязки от международных обязательств (заметьте, не мы ее начали!) мы ускорим развитие национальной экономики в разы. Мы долго выступали за мирное урегулирование украинского кризиса. Но президенту не оставили другого шанса», — говорится в сообщении депутата.

Он сообщил, что согласно результатам соцопросов, россияне готовы превозмогать трудности. «Они хотят, чтобы мы отвернулись от президента ради джинсов и молочных коктейлей. Мы говорим: нет. Станем только сильнее. И без штанов не останемся», — написал Агаджанян. «Новые люди» также предложили 70 антикризисных решений.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Спикера Госдумы Вячеслав Володин заявил, что благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Путин заявил, что операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.

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