Сайт мэрии Челябинска атаковали хакеры

В настоящее время проводятся работы по восстановлению работы сайта Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный сайт администрации Челябинска стал жертвой массированной хакерской атаки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Сайт администрации города Челябинска подвергается массированной DDoS-атаке, что приводит к сбоям в его работе. В настоящее время совместно с провайдером проводятся мероприятия по его восстановлению», — сообщили URA.RU в мэрии Челябинска.

В администрации добавили, что для отслеживания городских событий горожанам рекомендовано подписать на официальные аккаунты администрации в «ВКонтакте», Instagram либо telegram-канал. Сколько времени понадобится для восстановления нормальной работы сайта неизвестно.

Ранее хакеры взломали сайты крупных ведомств РФ. Среди них оказались сайты МВД, ФССП, ФСИН Минкультуры, ФАС, Минэнерго и Росстата. На главных страницах сайтов этих ведомств появлялись изображения военных, а также танки и флаги РФ и Украины. Позже эту проблему устранили.