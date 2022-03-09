09 марта 2022

Сайт мэрии Челябинска атаковали хакеры

© Служба новостей «URA.RU»
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В настоящее время проводятся работы по восстановлению работы сайта Фото:

Официальный сайт администрации Челябинска стал жертвой массированной хакерской атаки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Сайт администрации города Челябинска подвергается массированной DDoS-атаке, что приводит к сбоям в его работе. В настоящее время совместно с провайдером проводятся мероприятия по его восстановлению», — сообщили URA.RU в мэрии Челябинска.

В администрации добавили, что для отслеживания городских событий горожанам рекомендовано подписать на официальные аккаунты администрации в «ВКонтакте», Instagram либо telegram-канал. Сколько времени понадобится для восстановления нормальной работы сайта неизвестно.

Ранее хакеры взломали сайты крупных ведомств РФ. Среди них оказались сайты МВД, ФССП, ФСИН Минкультуры, ФАС, Минэнерго и Росстата. На главных страницах сайтов этих ведомств появлялись изображения военных, а также танки и флаги РФ и Украины. Позже эту проблему устранили.

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Официальный сайт администрации Челябинска стал жертвой массированной хакерской атаки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города. «Сайт администрации города Челябинска подвергается массированной DDoS-атаке, что приводит к сбоям в его работе. В настоящее время совместно с провайдером проводятся мероприятия по его восстановлению», — сообщили URA.RU в мэрии Челябинска. В администрации добавили, что для отслеживания городских событий горожанам рекомендовано подписать на официальные аккаунты администрации в «ВКонтакте», Instagram либо telegram-канал. Сколько времени понадобится для восстановления нормальной работы сайта неизвестно. Ранее хакеры взломали сайты крупных ведомств РФ. Среди них оказались сайты МВД, ФССП, ФСИН Минкультуры, ФАС, Минэнерго и Росстата. На главных страницах сайтов этих ведомств появлялись изображения военных, а также танки и флаги РФ и Украины. Позже эту проблему устранили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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