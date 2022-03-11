В ХМАО экстренно сел самолет из-за сообщения о минировании

Самолет летел из Санкт-Петербурга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рейс авиакомпании «Якутия» вынужденно приземлился в Ханты-Мансийске из-за информации о минировании. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании «Якутия».

«Воздушное судно, выполнявшее рейс ЯК488 „Санкт-Петербург — Якутск“, в 00:20 по местному времени село в аэропорту Ханты-Мансийска после получения сообщения о нахождении пластиковой взрывчатки на борту. В 04:25 по местному времени воздушное судно вылетело в сторону Якутска», — передает telegram-канал авиакомпании «Якутия».

После проверок взрывчатку не обнаружили. В пресс-службе отметили, что за последнее время участились случаи появления информации о минировании.