11 марта 2022
10 марта 2022
09 марта 2022

В ХМАО экстренно сел самолет из-за сообщения о минировании

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В аэропорту Челябинска приземлился «Суперджет» с вахтовиками Чаяндинского месторождения Якутии. Челябинск, маски, пилот, эпидемия, летчик, авиация, сухой суперджет, экипаж самолета, суперджет, защитные маски
Самолет летел из Санкт-Петербурга Фото:

Рейс авиакомпании «Якутия» вынужденно приземлился в Ханты-Мансийске из-за информации о минировании. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании «Якутия».

«Воздушное судно, выполнявшее рейс ЯК488 „Санкт-Петербург — Якутск“, в 00:20 по местному времени село в аэропорту Ханты-Мансийска после получения сообщения о нахождении пластиковой взрывчатки на борту. В 04:25 по местному времени воздушное судно вылетело в сторону Якутска», — передает telegram-канал авиакомпании «Якутия».

После проверок взрывчатку не обнаружили. В пресс-службе отметили, что за последнее время участились случаи появления информации о минировании.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Рейс авиакомпании «Якутия» вынужденно приземлился в Ханты-Мансийске из-за информации о минировании. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании «Якутия». «Воздушное судно, выполнявшее рейс ЯК488 „Санкт-Петербург — Якутск“, в 00:20 по местному времени село в аэропорту Ханты-Мансийска после получения сообщения о нахождении пластиковой взрывчатки на борту. В 04:25 по местному времени воздушное судно вылетело в сторону Якутска», — передает telegram-канал авиакомпании «Якутия». После проверок взрывчатку не обнаружили. В пресс-службе отметили, что за последнее время участились случаи появления информации о минировании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...