Махонин дал пермским промышленникам советы по выживанию

Любые санкции и сложные процессы в экономике дают компаниям возможности, посчитал Махонин Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин считает, что экономические санкции — это «окно возможностей», и их можно использовать для развития. Об этом он рассказал во время визита предприятия «Сорбент».

«Любые санкции, любые сложные процессы в экономике являются для компаний новым „окном возможностей“, которое можно успешно использовать для развития. Сейчас важно, чтобы все предприятия Пермского края максимально перестраивали логистику, оперативно расширяли рынки сбыта внутри страны, замещая своей продукцией товары импортного производства», — цитирует слова Махонина сайт главы региона.

Из-за начавшейся спецоперации РФ на Украине, западные страны массово начали вводить экономические санкции в отношении России. Многим отечественным предприятиям запретили экспорт товаров, а также ограничили импорт европейской и американской продукции в Россию, из-за чего российские компании вынуждены приостанавливать свою деятельность.