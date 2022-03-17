Курганский депутат заразился коронавирусом от собаки

Врач Андрей Кацай впервые заболел коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Руководитель медицинского центра, депутат гордумы Кургана Андрей Кацай заявил, что заразится коронавирусом от собаки. Об этом он написал на своей странице в «ВКонтакте».

Депутат пояснил, что с начала пандемии коронавируса заболел первый раз. «Сначала заболела Боня, мой папильон. Трясло ее, знобило, она под лежанку забиралась, как под одеяло, на диван запрыгнуть не могла. А через пару дней и я на диван еле заползал, слабость, температура. Решил проверить на Ковид и себя, и Боню — у обоих ПЦР-тест положительный», — написал Кацай.

Он добавил, что образец вируса, взятый у собаки, заморозили для научных целей. Кацай отметил, что заболевание перенес тяжело. И сейчас еще не совсем здоров.

URA.RU писало, что для восстановления после перенесенного коронавируса в легкой форме россиянам следует взять отпуск, чтобы дать организму отдых и совершать умеренные прогулки на свежем воздухе. Таким мнением поделился иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Собеседник агентства уточнил, что отпуск должен длиться от двух недель и дольше.