17 марта 2022
16 марта 2022

Курганский депутат заразился коронавирусом от собаки

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Выборы мэра. Курган, кацай андрей
Врач Андрей Кацай впервые заболел коронавирусом Фото:
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Коронавирус COVID-19

Руководитель медицинского центра, депутат гордумы Кургана Андрей Кацай заявил, что заразится коронавирусом от собаки. Об этом он написал на своей странице в «ВКонтакте».

Депутат пояснил, что с начала пандемии коронавируса заболел первый раз. «Сначала заболела Боня, мой папильон. Трясло ее, знобило, она под лежанку забиралась, как под одеяло, на диван запрыгнуть не могла. А через пару дней и я на диван еле заползал, слабость, температура. Решил проверить на Ковид и себя, и Боню — у обоих ПЦР-тест положительный», — написал Кацай.

Он добавил, что образец вируса, взятый у собаки, заморозили для научных целей. Кацай отметил, что заболевание перенес тяжело. И сейчас еще не совсем здоров.

URA.RU писало, что для восстановления после перенесенного коронавируса в легкой форме россиянам следует взять отпуск, чтобы дать организму отдых и совершать умеренные прогулки на свежем воздухе. Таким мнением поделился иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Собеседник агентства уточнил, что отпуск должен длиться от двух недель и дольше.

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Руководитель медицинского центра, депутат гордумы Кургана Андрей Кацай заявил, что заразится коронавирусом от собаки. Об этом он написал на своей странице в «ВКонтакте». Депутат пояснил, что с начала пандемии коронавируса заболел первый раз. «Сначала заболела Боня, мой папильон. Трясло ее, знобило, она под лежанку забиралась, как под одеяло, на диван запрыгнуть не могла. А через пару дней и я на диван еле заползал, слабость, температура. Решил проверить на Ковид и себя, и Боню — у обоих ПЦР-тест положительный», — написал Кацай. Он добавил, что образец вируса, взятый у собаки, заморозили для научных целей. Кацай отметил, что заболевание перенес тяжело. И сейчас еще не совсем здоров. URA.RU писало, что для восстановления после перенесенного коронавируса в легкой форме россиянам следует взять отпуск, чтобы дать организму отдых и совершать умеренные прогулки на свежем воздухе. Таким мнением поделился иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Собеседник агентства уточнил, что отпуск должен длиться от двух недель и дольше.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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